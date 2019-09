Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall auf der A33 Richtung Osnabrück. Symbolfoto: dpa

Hilter. Auf der Autobahn 33 in Fahrtrichtung Osnabrück ist es laut Polizei am frühen Montagmorgen zu einem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Hilter gekommen. Mehrere Autos waren in die heruntergefallene Ladung eines voranfahrenen Lkws gekracht.