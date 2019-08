380-kV-Leitung: Staatssekretär am Mittwoch in Borgloh CC-Editor öffnen

Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär für Wirtschaft und Energie, kommt nach Borgloh. Foto: Thomas Bareiß

Hilter. Am Mittwoch, 28. August, kommt Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, in die Region. Ab 16 Uhr will er sich in Borgloh auf Einladung der Bürgerinitiative „Keine 380-kV-Freileitung am Teuto“ über den Netzausbau im Osnabrücker Land informieren.