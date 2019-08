Hilter. Die Herren lehnten sich entspannt zurück: Beim Wettstreit um die Regentschaft in Hilter blieb es für sie am Sonntag bei der Zuschauerrolle. Die Königskette trägt seit dem Abend Maike Draheim.

Geduldig verharrte der Rumpf des Adlers an seiner Stange, bis zu vorgerückter Stunde Maike Draheim und Hildegard Frerich den Schießstand betraten. Schuss um Schuss gaben sie unter den Augen der gespannt beobachtenden Schützen auf das Ziel ab. Der entscheidende Treffer durch Maike Draheim ließ nicht zuletzt die erste Damenkompanie jubeln, der die glückliche Rumpfschützin seit vielen Jahren angehört.

Fackelträger der Feuerwehr Hilter schufen kurz darauf den stimmungsvollen Rahmen für die Inthronisation der neuen Majestäten. An der Seite der neuen Königin steht als Prinzgemahl Udo Peuker. Hofmarschallspaar sind Frank Draheim und Monika Peuker-Lindert. Als Adjutantenpaar fungieren Hubert und Hildegard Frerich.

Ein Jahr lang Jugendkönig von Hilter? Das war Lucas Schöbel Oliveira nicht genug. Entschlossen verteidigte er beim Kampf um den Jugendadler seine Amtswürde und regiert nun als Jugendkaiser. Als neuer Kinderkönig setzt Noel Fuchtmann eine lange Familientradition fort. Schließlich stellte das Haus Fuchtmann im Schützenverein Hilter bereits zwölf kleine und große Majestäten.

Den Hilteraner Nachwuchs regiert Noel Fuchtmann gemeinsam mit Kinderkönigin Cara Lammers. In ihrem Hofstaat stehen Nick und Alessi Steinhauer sowie – selbst in Natrup-Hilter als Kinderkönigspaar in Amt und Würden – Luca und Kiara Lückemeier. Doch nicht nur die kleinen und großen Schützen legen in Hilter auf den Adler an. Gute Tradition hat auch der Wettstreit um den Bürgeradler. Den siegbringenden Treffer gab diesmal Dominik Eble aus Hilter ab.

Zwei Tage lang feierte der Schützenverein Hilter unter freiem Himmel und in bester Laune. Viele Gäste aus befreundeten Vereinen genossen dabei am Samstagabend einen spritzigen Ball auf der Open-Air-Tanzfläche. Der Festsonntag sorgte im aufwändig geschmückten Ortskern schließlich für einen nicht alltäglichen Anblick: Im großen Festumzug bot der Sechsspänner des Königspaares einen echten Hingucker für die Schaulustigen an den Straßenrändern.