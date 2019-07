Warum die Straßenbauarbeiten an der Ebbendorfer Straße in Borgloh ruhen CC-Editor öffnen

Still ruht die Baustelle: An der vollgesperrten und abgefrästen Ebbendorfer Straße tut sich derzeit nichts. Foto: Hinrichs

Hilter. Still ruht der See. In diesem Fall der Renkenörener See in Borgloh, der Aufgrund der Vollsperrung der Ebbendorfer Straße für Besucher derzeit nicht zu erreichen ist. Aber nicht nur der See ruht still, auch auf der Baustelle tut sich derzeit wenig: Die Vollsperrung steht, die Deckschicht ist abgefräst, nur von Arbeitern fehlt derzeit jede Spur. Die Ebbendorfer Straße – eine vergessene Baustelle?