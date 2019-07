Hilter. Einen großen Schritt zur der Finanzierung der neuen Nordtribüne für seinen Rasenplatz hat der TuS Borgloh gemacht: 24.800 Euro aus einem Crowdfunding bei der Volksbank wurden jetzt dem Verein überreicht.

„Das ist eine ganz großartige Leistung der Borgloher“, freut sich der Vereinsvorsitzenden Wilfried Hinrichs. 168 Bürger aus allen Teilen der Bevölkerung, vom Schüler, der Teile seines Taschengelds eingesetzt hat, über viele sportlich Aktive bis zum Pensionär, der sich „seinem“ Sportverein noch immer verbunden fühlt, haben kleine und größere Beträge für den Bau der Tribüne gespendet. So sind in der von der Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle begleiteten Aktion innerhalb von vier Monaten 22300 Euro zusammengekommen. Vereinbarungsgemäß legte die Volksbank noch einmal zehn Prozent, aufgerundet auf 2500 Euro, obendrauf.

„Was die Borgloher in die Hand nehmen, das wird etwas“, lobte Volksbank-Vorstand Thomas Ruff die Aktion. Es gebe in Borgloh ein „außergewöhnlich positives Vereinsleben“, deshalb funktioniere auch die „Schwarmfinanzierung“, wie man „Crowdfunding“ übersetzen könne, hier so gut. Die Borgloher handelten nach dem genossenschaftlichen Prinzip Raiffeisens „Was einer allein nicht schafft, vermögen viele“.

Der TuS Borgloh hatte sich mit seiner Idee, die in die Jahre gekommenen Aufenthalts- und Geräteräume am Nordrand des Borgloher Rasenplatzes durch einen ansprechenden und funktionalen Neubau zu ersetzten, an das „Viele schaffen mehr“-Crowdfunding-Portal der Volksbank gewendet und die Borgloher zu Spenden aufgerufen. 20.000 Euro für das mit insgesamt 110.000 Euro veranschlagte Projekt sollten auf diesem Wege zusammenkommen. Das Konzept – geplant sind ein solider Geräteraum, ein Teamraum mit Gastro-Nische und überdachte Sitzplätze – überzeugte. Auch die Gemeinde Hilter hat bereits 10.000 Euro bereitgestellt, der Förderverein 5000 Euro. Vom Landessportbund werden 30.000 Euro erwartet.

Trotz der Unterstützung von vielen Seiten bleibt noch eine beträchtliche Summe, die aus Vereinsmitteln und Eigenleistung abgedeckt werden soll. Sobald die vom Landessportbund in Aussicht gestellten Gelder verbindlich zugesagt sind – es bedürfe noch der Abstimmung mit dem Sportförderprogramm des Landes, so der Volksbank Bereichsleiter und TuS-Geschäftsführer Helmuth Uthoff –, könne mit dem Bau der Tribüne begonnen werden. „Wir stehen in den Startlöchern“, bestätigte Hinrichs. Er bedankte sich bei allen Spendern, nicht ohne zu erwähnen, dass der Verein auch trotz Beendigung des Crowdfunding-Projekts weiterhin Spenden entgegennimmt. „Unser Ziel ist es, die Verschuldung des gemeinnützigen Vereins so gering wie möglich zu halten.“

Das Tribünen-Projekt ist bereits das 16. erfolgreiche Crowdfunding bei der Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle.