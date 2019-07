So könnten Kindergarten und Grundschule aussehen: Bürgermeister Marc Schewski vor dem Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs. Foto: Jörn Martens

Hilter. Über acht Stunden hatte das Preisgericht getagt, dann stand der Sieger des Realisierungswettbewerbes „Neubau Kindergarten und Sanierung und Teilneubau der Grundschule Wellendorf in Hilter“ fest: Der Entwurf des Büros „Ahrens +Pörtner“ soll die Grundlage für einen zweiten Kindergarten in Wellendorf und die Sanierung der dortigen Grundschule bilden. Am Ende einer europaweiten Ausschreibung setzte sich in dem anonymisierten Auswahlverfahren damit ein vor Ort ansässige Büro mit seinen Ideen durch. Und soll nun mit der weiteren Bearbeitung beauftragt werden. Was zeichnet den Entwurf aus?