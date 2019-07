Hilter-Borgloh. Konrad Adenauer war Bundeskanzler, Borgloh noch eine eigenständige Gemeinde und verfügte über 22 Gaststätten. Eine davon: das Gasthaus Spilker-Peistrup an der Hauptstraße, Keimzelle des Kegelclubs „Putz weg“. 60 Jahre wird der Kegelclub in diesen Tagen alt.

Elf Mitglieder hat der Club heute, vier von ihnen gehören zu den Gründungsvätern, die 1959 mit dem Kegeln begannen: Josef Raude, Johannes Raude, Helmut Depenbrock und Josef Schriever. Sie waren junge Männer um die Zwanzig und nahmen gern die sportliche Herausforderung an: Das „Keglereck“ an der Hauptstraße hatte in eine neue Kegelbahn investiert und bat einmal im Jahr zum Preiskegeln „meist zur Fastenzeit“, wie Helmut Depenbrock sagt.

So fanden sich die Kegelbrüder der ersten Stunde, gründeten einen Club unter dem Namen „Putz weg“ und halten nun seit 60 Jahren zur Kugel. Immer montags - anfangs wöchentlich, heute im Vier-Wochen-Rhythmus - wird „bei Anni“ (Ostendarp) gekegelt, immer noch auf jener (inzwischen modernisierten) Bahn, auf der der Spaß 1959 begann.



Bernhard Hörmeyer, einer der Jüngsten im Bunde, war schon als Zwölfjähriger dabei. Damals, so erzählt er, gab es keine vollautomatischen Bahnen, auf denen wie heute Maschinen die Pins wieder aufstellen. Damals suchte sich jeder Club einen Jungen, der diesen Job übernahm. „Deshalb habe ich heute noch Rücken“, sagt Hörmeyer scherzhaft.

Die „Putz weg“-Mitglieder waren in jüngeren Jahren durchaus sportlich ambitioniert. Der Club gewann einmal das große Open-Air-Kegeln in Borgloh mit über hundert teilnehmenden Clubs aus ganz Deutschland. Regelmäßig traf sich „Putz weg“ mit Clubs aus der Nachbarschaft zu Vergleichswettkämpfen. Auch wenn einige Mitglieder, die die 80 schon vollendet haben oder sich diesem runden Geburtstag nähern, sich der sportlichen Herausforderung inzwischen nicht mehr stellen, so sind sie doch beim Kegelabend immer alle da. Die Geselligkeit sei eben immer das Wichtigste, sagt Helmut Depenbrock. Gepflegt wird sie auch durch jährliche Reisen, die den Club unter anderen in den Spreewald und den Elsaß, nach München und Berlin, an die Mosel oder auf die Ostsee führte.