Hilter. Das Amtsgericht Bad Iburg hat einen Mann aus Hilter zu fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Polizei hatte auf Mobiltelefonen des Rentners kinderpornografische Bilddateien gefunden, in zwei Fällen hatte er Dateien auch anderen zugänglich gemacht.

