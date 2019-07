In einer prachtvoll geschmückten Kutsche nahmen König Sven Steinbrügge und Königin Britta Vogelpohl nach ihrem Amtsantritt Platz. Foto: Petra Ropers

Hilter. In Borgloh standen am Montag alle Räder still: Zur Inthronisation der neuen Majestäten auf dem Kirchplatz verwandelten Schützen und Schaulustige die Hauptstraße in eine Festmeile. Dort trat Sven Steinbrügge sein Amt als Schützenkönig an.