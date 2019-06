Hilter. Historische Schulentlassungsfeier: Zum ersten Mal wurde ein Oberschuljahrgang in Hilter-Borgloh verabschiedet.

Daran erinnerte Ralf Ackermann als stellvertretender Schulleiter – und Lehrer. Er übernahm vor sechs Jahren die damaligen, neuen Schüler an der umgewandelten Oberschule. Den Entschluss, die Jungen und Mädchen in Deutsch zu unterrichten, bereute er bald. „Nach kurzer Zeit habe ich zu meiner Frau gesagt: Was habe ich mir da angetan – das ist ein chaotischer Haufen!“

Dem blieb aber nicht so, wie Ackermann betonte, denn aus jungen, unorganisierten Schülern sei ein engagierter und leistungsorientierter Abschlussjahrgang geworden. „Ich bin stolz darauf, wie ihr euch entwickelt habt:“

Daran knüpfte auch Schulleiterin Ute Haehnel an. Sie zeigte in einer Präsentation auf, dass die abgehenden Schüler ein politisches und ökologisches Bewusstsein ausgeformt hätten. „Ich wünsche euch, die Kraft am Ball zu bleiben, auch wenn es mal nicht so gut läuft.“ Geehrt wurden zahlreiche Schüler für ihren Einsatz, etwa in der Schülerfirma und Bücherei.

Ehrungen in Form von kleinen Präsenten gab es auch von Seiten der Schüler. Sie bedankten sich bei Edith Schönke, Karina Schönhoff und Sebastian Gottlöber sowie Rolf Ackermann. Je ein Paket mit Dingen für einen Wohlfühlabend überreichten die Schülersprecher Celine Temme und Tom Köhne an die beiden Klassenlehrerinnen des zehnten Jahrgangs, Britta Kuper und Kerstin Frintrop.

Beide verabschiedeten sich mit persönlichen Worten von ihren Schülern. „Beiden Klassen sind uns sehr ans Herz gewachsen“, sagte etwa Kerstin Frintrop. Ihre Kollegin erinnerte an gemeinsame Ausflüge und schilderte die Entwicklung der Schüler. „Glaubt an Euch, so wie ich an euch geglaubt habe.“

Insgesamt verließen 41 Schüler die Oberschule. Ein Schüler erreichte den Hauptschulabschluss nach Klasse neun, zwölf Schüler gehen mit dem Hauptschulabschluss nach der zehnten Klasse auf den weiteren Lebensweg. 14 Oberschüler schafften den Realschulabschluss und genauso viele die entsprechende Erweiterung mit Zugangsberechtigung zum Gymnasium.

Die besten drei Zeugnisse überreichte die Schulleitung an Carmen Weber (Schnitt 1,53), Niklas Mönkehoff (Schnitt 1,77) und Anna Maria Bücker (Schnitt 1,79).

Von allen Abgangsschülern fangen 15 eine betriebliche Ausbildung an, 17 gehen an Berufsbildende Schulen und sechs besuchen Gymnasien, teilte Oberschulrektorin Haehnel mit.