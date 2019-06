Hilter. Die Grundschule Wellendorf ist diese Woche zum Zirkus geworden – vier Tage lang trainieren die Kinder im Zirkus Paletti für die beiden Aufführungen am Freitag und Samstag.

Ein knallrotes Zirkuszelt steht neben der Schule, und drei große Wagen für Artisten und Tiere parken neben der Sporthalle. 90 Grundschulkinder in vier Tagen zur Bühnenreife zu bringen – das ist keine einfache Aufgabe. Aber die Zirkusfamilie Paletti hat ein ausgereiftes und bewährtes Konzept, schließlich arbeitet sie seit über 15 Jahren mit Schulen und Jugendämtern zusammen, bietet Ferien- und Freizeitprojekte an. So kommen immer kleine Gruppe zu den Trainern, turnen am Trapez, jonglieren, lernen Hula-Hoop-Tricks, Clownereien und vieles mehr. Wer gerade nicht trainiert, beschäftigt sich im Klassenraum zu Themen rund um den Zirkus.

„Fuß gerade aufs Seil, Knie schön strecken!“, rät Trainerin Christina Köllner, die ihrer Gruppe das Balancieren auf dem Drahtseil beibringt. Knicksen auf dem Seil wird geübt, rückwärts gehen. „Wer kann Spagat?“ Die 9-jährige Marlena zeigt einen vorbildlichen Spagat am Boden. Das soll auch auf dem Seil klappen. Aber noch hat sie die falschen Schuhe an. „Morgen mit Schläppchen und Leggings kommen“, empfiehlt die Trainerin.

Bei der zurzeit herrschenden Hitze ist es natürlich auch im Zirkuszelt warm. Aber dadurch, dass die Zeltwand an einigen Stellen hochgebunden ist, weht ein angenehm kühler Luftzug. Die Kinder lassen sich von der Wärme nicht stören, sie sind voll konzentriert bei der Sache. Das bringt ihnen großes Lob ein: „Für den ersten Probetag richtig toll!“, bescheinigt ihnen Gabriele Köllner, die mit ihrem Mann Harald zusammen den Mitmachzirkus leitet. „So ein Auftritt stärkt das Selbstvertrauen enorm“, sagt sie. Und außerdem ist sie sicher: „Kollegium und Eltern werden erstaunt sein, was die Kinder alles leisten können.“

Die Zirkusschüler haben von Anfang an Erfolgserlebnisse. Und machen jeden Tag so große Fortschritte, dass sie am Ende ein zirkusreifes Programm vorführen können, im Kostüm und geschminkt fürs Rampenlicht. Sie werden wissen, wie sie mit den hübschen dressierten Pfautauben umgehen müssen, sie werden die drei Zirkusziegen Kunststücke machen lassen und ihre akrobatischen Künste zeigen.

Alle vier Jahre wird das Zirkusprojekt in der Grundschule angeboten, damit jedes Kind einmal mitmachen kann. Die jetzige Leiterin Inga Berghaus kam gerade pünktlich zur letzten Vorstellung 2015 an die Schule und war sofort dafür, den Zirkus Paletti auch in diesem Jahr wieder zu holen. Sie freut sich besonders über das große Engagement der Eltern, die die Aufführung mit Cafeteria, Grillen und Getränkeausschank unterstützen und auch die Einladungskarte designt haben. Die Vorstellung am Freitag beginnt um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.