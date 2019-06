Hilter. Über vier Jahre hat der Förderverein der Süderbergschule Geld angespart und Sponsoren gesucht, um das Zirkusprojekt zu finanzieren. Mit Erfolg: In einer Projektwoche haben sich die Schüler der Grundschule auf ihren großen Auftritt am Freitag, den 21. Juni vorbereitet.

Dienstagmorgen, kurz nach neun Uhr: In der Arena des Zirkuszeltes knapp 100 Meter von der Grundschule entfernt ist es heiß und stickig. Zwei Mädchen und ein Junge hängen kopfüber an einer Trapezschaukel, die Beine klammern sich fest um den dünnen Holm. Sie schweben in der Luft, schaukeln, erkunden Grenzen und Gesetze der Schwerkraft. Die Scheinwerfer wandern punktuell auf die drei Körper. Die Muskulatur ist angespannt. Kurze Unkonzentriertheit oder Auflösen der Körperspannung würde unweigerlich ein wenig elegantes, vorzeitiges Ende der Nummer bedeuten.

Klassenraum gegen Zirkusbühne getauscht

Die jungen Artisten in der Manege sind drei von 190 Schülern der Süderbergschule in Hilter, die eine Woche lang den Klassenraum gegen die Zirkusbühne tauschen. „Das Projekt passt wunderbar zu unserem Schulmotto: Vielfalt leben – gemeinsam lernen“, erklärt Rektorin Elisabeth Wroblowski. Aus Erfahrung weiß sie, dass das Zirkusprojekt die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärkt und die Schulgemeinschaft zusammenschweißt. „Es ist eine Art bewegtes Lernen. Jeder kann seine Position finden und sieht, wo er gebraucht wird“, bestätigt auch Konrektorin Daniela ter Veen.



Mit von der Partie: ein großes blau-rotes Zirkuszelt mit einem Sternenhimmel sowie die Unterstützung des vierköpfigen Zirkusteams `Dobbelino´ aus Braunschweig. Bereits im Vorfeld konnten sich jahrgangsübergreifend alle Schüler aussuchen, was ihnen am meisten zusagt. Neun Gruppen sind so entstanden, darunter Seiltänzer, Poi-Swinger, Tellerdreher, Fakire, Laufkugel-Artisten, Trampolinspringer, eine Rola-Bola-Gruppe und eben die Trapezkünstler. Eine Woche proben sie nun pro Tag knappe zwei Stunden. Wer nicht trainiert, nimmt an AGs des Lehrerkollegiums in der Schule teil, bastelt Gipsmasken, baut Trommeln oder ist als rasender Reporter für die Zirkuszeitung im Einsatz.

Zirkusdirektor Roman von Dobbeler kommt aus einer Pfarrer- und Pädagogen-Familie. Doch mit 16 Jahren entdeckte er die Faszination der Zirkuswelt für sich. Brachte er sich zunächst autodidaktisch Jonglierkunststücke bei, studierte er später Zirkuspädagogik. Heute besitzt er zwei große Zelte, reist bundesweit vom Bodensee bis zur Nordsee und bietet jährlich über 5000 Kindern das Projekt an. „Für Kinder ist das eine tolle Erfahrung. Ein Erlebnis, was so schnell nicht vergessen wird. Und: es gibt keine Verlierer, alle bekommen Applaus.“

Alle vier Jahre

Ermöglicht wird die Aktion durch den Förderverein. Alle vier Jahre, damit jedes Grundschulkind einmal dabei sein kann, sammelt er Spenden und spart während der Zeit Rücklagen an. Gut 10.000 Euro gehen für die Projektwoche drauf. Familie Wehrkamp-Lemke wohnt schräg gegenüber der Schule. Sie unterstützt ebenfalls die Unternehmung, stellt ihr großes Wiesengrundstück zur Verfügung und nimmt sämtliche Unannehmlichkeiten in Kauf. „Dieses Mal erlebten wir auch eine sensationelle Unterstützung seitens der Elternschaft“, sagt Wroblowski. Pro Tag werden mindestens 20 Eltern gebraucht, die neben den Zirkusmitarbeitern die Betreuung der Kinder übernehmen.





Damit das mit dem Applaus am Freitag klappt, gibt Zirkuspädagogin Patricia den Trapez-Künstlern klare Kommandos: „Füße strecken, Körper nach hinten lehnen, die untere Hand hinter den Kopf beugen.“ Während sie mit ihrer Gruppe akribisch die Choreographie einstudiert, wird wenige Meter weiter versucht, auf einer großen Gummikugel zu laufen. Andere suchen sich einen schattigen Platz, balancieren wie Ballerinen über ein stramm gespanntes Seil oder laufen wie Fakire über scharfkantige Glasscherben. Die Schüler sind alle mit Spaß bei der Sache, finden es „total super“. Auch, wenn es in den Klassenräumen sicher deutlich kühler wäre ...

Am Freitag, 21. Juni, finden um 15 und um 17.45 Uhr die zwei Aufführungen statt. Eintrittskarten gibt es direkt an der Zirkuskasse im Zelt.