Hilter. Das Zelt allabendlich brechend voll, die Stimmung riesig und zum krönenden Abschluss ein launiger Amtswechsel bei bestem Sommerwetter: Ein rundum gelungenes Fest feierte der Schützenverein Natrup-Hilter auf dem Burbrink.

„Halb Remsede war wohl leer“, mutmaßte Vereinspräsident Norbert Wechelmann schmunzelnd, der vor der Inthronisation des neuen Königspaares einen kurzen Rückblick auf die Festtage hielt. Eine so große Beteiligung von Gastvereinen wie beim „Natruper Abend“ am Samstag habe er in seiner Amtszeit noch nicht erlebt. Ein „volles Haus“ hatte der gastgebende Schützenverein schon am Vortag vermeldet: DJ Krid P ließ seinem Motto gemäß den Boden nicht nur in Natrup, sondern mutmaßlich bis nach Sentrup und Remsede beben.

Eine Woche zuvor hatte das Natruper Kinderfest bereits Scharen von kleinen Besuchern auf den Burbrink gelockt. Neben vielen, kreativen Spielideen wartete auch der Kinderadler auf ambitionierte Nachwuchsschützen. Als neuer Kinderkönig setzte sich dabei Luca Lückemeier durch. Zu seiner Königin erwählte er Kiara Lückemeier. Den Hofstaat der jungen Majestäten bilden Jason Winkler und Alina Wendler.

Hocker Rocker unterm Adler

An diesem Sonntag sicherte sich dann Jonas Pöppelwerth die Kette des Jugendkönigs. Vor den Augen vieler Besucher lieferten sich danach die Schützen auf dem Außen-Hochstand einen spannenden Wettstreit um die Teile des Adlers. Und zum ersten Mal war dabei auch für den passenden Background-Sound gesorgt: Die Hocker Rocker brachten Stimmung unter den Vogel. Den entscheidenden Treffer gab Manfred Bischoff ab.

Er sicherte sich zuvor auch schon den Kopf des Adlers. Die Krone ging an Daniela Gehring. Reichsapfel und Zepter holten Christiane und Thomas Kleine-Börger. Die linke und die rechte Kralle trafen Thomas Behrenswerth und Jens Arne Kaul erfolgreich. Den Schweif und den linken Flügel brachte Marcel Müller zu Fall, den rechten Flügel Johannes Niendieck. Schnell und entschlossen holte schließlich Manfred Bischoff den Rumpf des Adlers von der Stange.

70 Jahre im Verein

Die Natruper Schützen regiert er fortan gemeinsam mit Königin Ina Bischoff. Zur Seite stehen dem Königspaar Hofmarschall Thomas Behrenswerth mit Ehrendame Annika Wechelmann sowie die Adjutantenpaare Wilhelm Schlüter und Eva Krüger, Hans-Jürgen Werner und Cornelia Werner, Volker und Sigrid Thien. Mit Salutschüssen ehrte der Verein sein neues Königspaar.

Gratulationen galten zuvor auch den langjährigen Mitgliedern. Im Rahmen humorvoller Heimatstunden nahmen Hans-Heinrich Thias, Willi Sandau und Heinrich Krieg eine seltene Ehrung entgegen: Alle drei gehören bereits seit 70 Jahren dem Schützenverein Natrup-Hilter an. Ausgezeichnet wurden ferner Jubilare für 40 und für 25 Jahre im Verein.