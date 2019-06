Hilter. Mit vielen Gästen feierte die Tennisabteilung im TuS Borgloh ihr 25-jähriges Bestehen. Der Höhepunkt war ein Showmatch zweier Profis - Jannis Unland und Malte Ostmann.

1994 wurde die Tennis-Abteilung gegründet – der Boris-Becker-Hype war zu dieser Zeit schon vorbei. „Wir waren tatsächlich einer der letzten Vereine, die den Tennissport in ihr Programm aufgenommen haben", sagte Vorsitzender Michael Böhne. Dafür entwickelte sich die Abteilung prächtig – 175 Mitglieder zählt der TC Borgloh inzwischen. Acht Mannschaften trainieren auf der Anlage an der Schulstraße, davon drei Jugendmannschaften.



Kaffee, Kuchen und Cocktails

Am Samstag wurde das Jubiläum gefeiert – mit einem launigen Fest, bei dem jeder Spaß hatte. Die Kinder konnten ihre Fähigkeiten auf den Plätzen ausprobieren und die Erwachsenen sahen dem treiben bei Kaffee, Kuchen und Cocktails mit amüsanten Namen wie „Grand Slam“, „Match Point“ oder „Netz-Roller“ zu. Am späten Nachmittag konnten die Gäste dann zwei Profis zuschauen. Malte Ostmann, der für den SC Herford in der Westfalenliga spielt, und Jannis Unland aus der Oberliga des TuS Haste lieferten sich ein Showmatch.

Gegen Abend wurde der gemütliche Teil eingeläutet. Nachdem Bürgermeister Marc Schewski, sowie der Vorsitzende des TuS Borgloh, Wilfried Hinrichs, und Michael Böhne die Gäste begrüßt hatten, übernahm Alleinunterhalter Danny Haag aus Heppenheim das Ruder. Zu späterer Stunde legte DJ Simon Böckenholt Tanzmusik auf.



Bratpfannen-Tennisturnier

Der TC Borgloh spricht mit seinen Aktionen die Tennisfreunde auf besondere Art an. So wird es zum Beispiel am 24. Juni ein Fußballtennis-Turnier geben, zu dem sich Mannschaften mit jeweils vier Personen anmelden können. Im kommenden Jahr steht wieder das Bratpfannen-Tennisturnier auf dem Programm, das im Doppel gespielt wird.