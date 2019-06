Hilter. Mit Spiel und Spaß feierte die DRK-Kindertagesstätte Süderberg jetzt ihre offizielle Eröffnung. Vor rund einem halben Jahr eroberten die ersten Kinder die neuen Räumlichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft der Grundschule.

„Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sprach Kita-Leiterin Sabine Marquardt den Kindern und Mitarbeitern aus dem Herzen. Mit dem Auslaufen der Hauptschule wuchs in Rat und Verwaltung die Idee, Teile des Schulgebäudes einer neuen Nutzung durch Kita und Familienzentrum zuzuführen. Im Februar 2016 folgten erste Gespräche mit der Schulleitung und den Planern des Architekturbüros Ahrens und Pörtner aus Hilter.

Raumbedarfe wurden geprüft, Möglichkeiten abgewogen und im Januar 2017 schließlich ein erstes Entwicklungskonzept durch das Architekturbüro vorgestellt. Im Februar vergangenen Jahres begann der Um- und Teilneubau. Und nicht nur im Bereich der nun eröffneten Kita wurde gebaut: Zeitgleich erhielt die Grundschule eine neue, fröhlich-bunte Mensa mit Tischen in unterschiedlicher Höhe. Und der Innenhof präsentiert sich nun einladend mit einem „grünen Klassenzimmer“.

Anlaufstelle für Eltern

Rund 1,65 Millionen Euro flossen in das Projekt: „Eine gute und notwendige Investition“, fand Bürgermeister Marc Schewski bei der Eröffnung. 25 Kindergarten- sowie 15 Krippenplätze stehen nun in der neuen Einrichtung zur Verfügung, dazu 15 weitere Krippenplätze in der Außenstelle Bielefelder Straße. Mit dem Einzug der ersten Kinder im Februar wechselte auch das Familienzentrum von der DRK-Kita im Amselweg in die Kita Süderberg.

„Das Familienzentrum ist ein wichtiges Zusatzangebot und eine Anlaufstelle für die Eltern“, betonte Ansgar Pohlmann, Präsident des DRK-Kreisverbandes, der nun als Träger für insgesamt drei Kitas fungiert – davon einer in Bad Iburg und zwei in Hilter. Die Verlagerung ist nicht allein den großzügigen Räumlichkeiten in der Kita Süderberg geschuldet, wie Bürgermeister Schewski erklärte: „Durch die Kooperation mit der Grundschule hoffen wir, noch mehr Eltern ansprechen zu können.“

Großzügig ausgestattet

Dabei stehen für die Angebote des Familienzentrums die Räume des Kita-Verwaltungstraktes zur Verfügung. An Platz mangelt es weder den Kleinen noch den Großen, versicherte Leiterin Sabine Marquardt: „Wir sind gut und großzügig ausgestattet.“ Und davon konnten sich auch die Eltern, Ratsmitglieder und interessierten Besucher überzeugen, die der Einladung zur Eröffnung gefolgt waren.