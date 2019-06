Hilter. Bis nach Wimbledon sind es 564 Kilometer Luftlinie. So steht es an einem Wegweiser an der Borgloher Tennisanlage. Bis nach Flushing Meadows, Austragungsort der US Open, sind es 6.068 Kilometer. Und bis nach Melbourne, Austragungsort der Australian Open, gar 16.360 Kilometer. Noch viel länger schien allerdings der Weg für einige Borgloher Tennis-Enthusiasten zu sein, bis endlich vor 25 Jahren, im Jahr 1994, auch der Tennissport eine Heimat in Borgloh finden sollte.

Damals, Ende der Achtzigerjahre und zu Beginn der Neunziger, feierten zwar Deutschlands Tennis-Ikonen Steffi Graf und Boris Becker große Erfolge, beim TuS Borgloh regierte aber – abgesehen von Turnen und Tischtennis – König Fußball. Kaum jemand ahnte zu dieser Zeit, dass sich eine Fraktion innerhalb des Dorfes bildete, die Neues im Sinn hatte. Diese von Josef Schriever angeführte Fraktion, später bekannt als „Clique Borgloher Tennis-Freunde“ (CBTF), jagte bereits seit einiger Zeit in ihrer Freizeit der kleinen gelben Filzkugel nach – im Urlaub oder in Borglohs Nachbargemeinden.

Grundstück für 140.000 Mark gekauft

Doch alle Versuche der Borgloher Tennis-Freunde, dem weißen Sport auch in ihrem Dorf eine Heimat zu geben, blieben zunächst erfolglos. Der erste Vorstoß am Gersberg Tennisplätze zu bauen, scheiterte 1990 an Bestimmungen des Landschaftsschutzes. Und auch in der Borgloher Vereinswelt selbst stieß die CBTF keineswegs überall auf Gegenliebe. Gar von „Fatzkensport“ war die Rede., wie aus der TuS-Vereinschronik von 2013 hervorgeht.

Schriever und Co. ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und organisierten im November 1992 einen Informationsabend zum Thema Tennis – mit riesiger Nachfrage. 1993 gelang es schließlich - nach quälend langen Verhandlungen – ein rund 4.000 Quadratmeter großes Grundstück an der Schulstraße unterhalb der Turnhalles zu erwerben. Und ein paar Monate später war es dann soweit: Am 26. Januar 1994 wurde die Tennisabteilung des TuS Borgloh offiziell gegründet. 57 Mitglieder – von denen übrigens 31 auch heute noch im Tennisverein aktiv sind – traten der neuen Sparte am Ende der Gründungsversammlung bei. Schriever wurde erster Vorsitzender der neuen Tennis-Abteilung.

Wieder ein paar Monate später, am 9. Juli 1994, konnten die Borgloher Tennisfreunde im Beisein von Bürgermeister Hans Bußmann, Gemeindedirektor Alfons Musenberg und Pfarrer Franz Revermann die ersten beiden Tennisplätze einweihen. Bemerkenswert: Das damals rund 140.000 D-Mark teure Bauvorhaben wurde nahezu komplett durch Spenden, Kreditmitteln – unterlegt mit privaten Bürgschaften von 10 Mitgliedern - und Eigenleistungen gestemmt.



Dritter Tennisplatz

1995 bauten Mitglieder und Förderer ein gemütliches Clubheim. 2011 wurde die Borgloher Tennisanlage schließlich umfassend erweitert. Nach einigen Verhandlungen konnte nicht nur der dritte Tennisplatz gebaut werden, auch erhielten die Borgloher Tennisfreunde endlich die lang ersehnten sanitären Anlagen mit Umkleiden, Duschen und Toiletten direkt an der Tennisanlage. Auch die hierfür investierten 135.000 Euro wurden zu einem beträchtlichen Teil aus Eigenmitteln gestemmt. Als jüngste größere Baumaßnahme wurde schließlich 2015 das Tennishaus saniert.

Heute ist der Borgloher Tennisabteilung mit ihren 25 Jahren nicht nur die vermutlich jüngste unter den 71 Vereinen in der Region Osnabrück, sondern auch eine der Aktivsten. „175 Mitglieder, davon 45 Jugendliche und Kinder, gehören der Tennissparte beim TuS Borgloh an“, sagt Michael Böhne, der 2011 die Nachfolge von Josef Schriever als Vorsitzender der Tennisabteilung angetreten hatte. Gerade in den Abendstunden von April bis Oktober sind die drei Tennisplätze belegt. Acht Mannschaften – zwei Damen-, drei Herren- und drei Jugendmannschaften - nehmen derzeit am Spielbetrieb teil. Für das nötige Feingefühl und die richtige Technik sorgen vier Tennistrainer. Daneben kommt aber auch das Gesellige bei den Borgloher Tennisfreunden nicht zu kurz. Dafür sorgen etwa Juxturniere wie Bratpfannentennis oder zuletzt ein Fußballtennis-Turnier.



Jubiläumsfeier am 15. Juni

Am Samstag, 15. Juni, will die Abteilung 25 Jahre Tennis in Borgloh feiern. Geplant ist unter anderem von 15 bis 17 Uhr „Tennis for Kids“ und ab 17 Uhr ein Showmatch. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine große Tombola. „Alle, egal ob tennisbegeistert oder nicht, sind herzlich auf der Tennisanlage an der Schulstraße willkommen“, sagt Böhne. Vielleicht nutzt der ein oder andere Tennisfreund die Feierlichkeiten in Borgloh auch als Einstimmung auf das große Tennisturnier in Wimbledon. Das beginnt rund zwei Wochen später, am 1. Juli, und zwar in exakt 564 Kilometern Entfernung.

Weitere Details zum Programm und zum Tennis in Borgloh gibt es im Internet unter www.tennis-borgloh.de.