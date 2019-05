Motorradfahrer aus GMHütte bei Unfall in Hilter schwer verletzt CC-Editor öffnen

Bei einem Unfall in Hilter kam am Mittwochabend auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Symbolfoto: dpa

Hilter. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Hilter schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Abend mit.