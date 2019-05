Hilter. Wegen Drogenhandels in zwei Fällen verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen Mann aus Hilter zu sechs Monaten auf Bewährung. Die Polizei hatte ihn mit größeren Mengen von Marihuana erwischt.

Im November war der Angeklagte einer Polizeistreife aufgefallen, als er sein Fahrrad an der Bielefelder Straße entlangschob. Eigentlich hätten sie den Mann nur darauf aufmerksam machen wollen, dass das Rücklicht nicht funktionierte, erinnerte sich einer der Beamten. Doch dann sei ihnen der charakteristische Geruch von Marihuana aufgefallen, der von dem 41-Jährigen ausgegangen sei.

Die Kontrolle seiner Taschen förderte zwei eingeschweißte Tütchen mit je fünf Gramm der Weichdroge sowie 310 Euro zu Tage. In seinem Rucksack fanden sich fünfzig weitere leere Klemmbeutel. Als sie den Mann aufs Revier gebracht hätten, habe der Mann kurz vor der Wache noch versucht, unauffällig eine Socke fallen zu lassen, in der sich zehn Klemmbeutel mit je einem Gramm Marihuana befunden hätten, so der Polizist.

Im März fiel der Mann der Polizei als Beifahrer eines Pkw bei einer Verkehrskontrolle in Osnabrück erneut auf. Und wieder war es das verräterische Aroma des Marihuana, welches die Beamten zur genaueren Kontrolle veranlasste. Dieses Mal fanden sie 41,5 Gramm Marihuana, aufgeteilt in acht Päckchen bei ihm sowie einen Geldbetrag von 500 Euro.

Den Vorwurf, mit Drogen gehandelt zu haben, wies der mehrfach einschlägig vorbestrafte Mann von sich. „Das war für meinen eigenen Konsum“, betonte er. Er habe das Marihuana in diesen großen Mengen in Osnabrück gekauft, weil er es an seinem Wohnort nicht bekommen könne. Auch für die vielen kleinen Tütchen hatte der Mann eine Erklärung parat: „Ich verpacke das so, damit ich das nicht alles auf einmal rauche.“

Die Geldsummen seien in ersten Fall ein angesparter Betrag, im zweien gerade ausgezahlte Hartz IV – Leistungen gewesen. Wie auch die Staatsanwaltschaft glaubte das Gericht dem Mann nicht. Die großen Mengen, die vielen Klemmbeutel, die Gelder – „das sind in der Summe ein paar Zufälle zu viel“, so der Richter.

Wenn es sich lediglich um eine Tat gehandelt hätte, wären möglicherweise noch Zweifel an einem Handel treiben angebracht gewesen. Aber spätestens mit dem zweiten Mal, wo der 41-Jährige erneut mit erheblichen Drogenmengen erwischt worden sei, „schließt sich für mich der Kreis, in dem ich feststellen kann, dass die Betäubungsmittel nicht zum Eigenkonsum, sondern zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt waren.“

Im übrigen gebe es auch im Umkreis des Wohnortes des Angeklagten eine Szene, wo man an die Drogen gelangen könne. „Nach Osnabrück muss man nur, wenn man größere Mengen abholen will, um sie später zu verkaufen“, so der Richter. Angesichts der zahlreichen Vorstrafen setzte das Gericht die sechsmonatige Freiheitsstrafe nur mit einigen Bedenken noch zur Bewährung aus.

Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Zusätzlich soll der Mann als Geldauflage 500 Euro an die Diakonie Georgsmarienhütte zahlen.