Hilter/Osnabrück. Wegen Besitz und Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Schriften muss ein 39-jähriger Mann aus Hilter für anderthalb Jahre ins Gefängnis. Dazu hatte ihn im Januar das Amtsgericht Bad Iburg verurteilt. Er legte Berufung vor dem Landgericht Osnabrück ein, zog diese dann jedoch am Termin zurück.

Bei einer Hausdurchsuchung in Hilter wurden bei dem Mann 36 Dateien mit kinder- sowie weitere 21 Dateien mit jugendpornografischem Material gefunden. Diese hatte er sich über das Internet beschafft und über einen Messenger-Dienst auch andere, unbekannte Personen versendet. Da er dabei eine digitale Spur hinterließ wurden die Ermittler auf ihn aufmerksam. Schon bei der Durchsuchung hatte der 39-Jährige ein Geständnis abgelegt.

Unter Bewährung

Es war nicht das erste Mal, dass der Mann wegen ähnlicher Taten mit dem Gesetz in Konflikt kam. Denn schon seit 2008 ist er diesbezüglich auffällig und wurde bereits zwei Mal wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften zu Bewährungsstrafen verurteilt. Zum Zeitpunkt der jüngsten Taten stand er damit unter doppelter Bewährung. Das Amtsgericht sah daher keine Chance, ihm diese Möglichkeit erneut zu geben.

In der Hoffnung diese Ziel doch noch zu erreichen, ging der Mann in Berufung vor das Landgericht. Denn seit dem Urteil des Amtsgerichtes hat der 39-Jährige an 14 therapeutischen Sitzungen teilgenommen, um seine pädophilen Neigungen in den Griff zu bekommen. Sein Anwalt beriet hin jedoch schon im Vorfeld der Verhandlung dahingehend, dass dies wohl aussichtslos sei. Und auch der Richter gab zu verstehen: "ich kann Sie hier nicht mit einer Bewährung rausgehen lassen."

Bagatellisierung

Der Mann war daraufhin bereit, die Berufung zurückzuziehen, wollte allerdings noch eine von seinem Therapeuten verfasste Stellungnahme verlesen wissen. Darin heißt es unter anderem, dass es dem Mann schwer falle, sich "von Lügen und Manipulation zu verabschieden." Es sei ein Verdrängungsprozess zu beobachten. Der Mann habe zur Bagatellisierung geneigt und sei mit "Naivität und Schweigsamkeit durchgekommen." Mittlerweile habe sich dies gebessert und er sei sich dessen bewusst, "was auf ihn zukommt." Problematisch sei, dass es dem Mann aufgrund seiner Anstellung schwer falle, soziale Kontakte zu schließen.

Letztlich bliebt das Urteil des Amtsgerichtes von Bestand. Der Richter gab dem Mann mit auf den Weg, "jetzt eine gescheite Therapie aus der Haft heraus zu machen." Der Anwalt regte einen offenen Vollzug an, bei dem sich Häftlinge innerhalb des Gefängnisses frei bewegen können oder auch Freigang erhalten.