Hilter. Freundschaft bedeutet, füreinander da zu sein und die wichtigen Momente im Leben zu teilen. Egal, ob Hochzeit, Taufe, Geburtstag oder Beerdigung. Auch Irmgard Grunwald aus Hilter und Martha Gorter aus Assen in den Niederlanden verbinden solche Augenblicke - und das schon seit 65 Jahren.

Die Vorgeschichte

Im Jahr 1946 wurden Irmgard Grunwald (79) und ihre Familie aus Hirschberg (Schlesien) vertrieben. Ihr Weg führte sie nach West-Deutschland.Um genau zu sein, nach Hankenberge. Viele deutsche Kinder waren nach dem Krieg unterernährt und wuchsen mit nur einem Elternteil auf, so auch Irmgard Grunwald. Denn ihr Vater war in Russland gefallen.

Die Reise beginnt

Aufgrund der schwierigen Situation, in der viele Kinder in der Nachkriegszeit zurechtkommen mussten, initiierte das Rote Kreuz 1954 ein Projekt, bei dem Kinder aus dem Landkreis Osnabrück für sechs Wochen zur „Erholung" in die Niederlande reisten. Am 3. Mai 1954 brach Irmgard Grunwald in einem Bus voller fremder Kinder in die Niederlande auf. An diesem Tag traf die damals 14-Jährige zum ersten Mal auf die Gorters, ihre Gastfamilie. Zu dem Zeitpunkt ahnte sie noch nicht, welche besondere Bindung zwischen ihr und der Familie enstehen würde.



"Wat zeg je?"

Irmgard Grunwald konnte zu Beginn ihrer Reise kein Wort Niederländisch sprechen oder verstehen. Das bereitete ihr große Sorgen. „Wie sollen mich die Leute denn verstehen? Was soll ich bloß sagen?", hatte sich Irmgard Grunwald 1954 auf dem Weg nach Assen immer wieder gefragt. Glücklicherweise war ihr Gastvater Willem in der Lage, deutsch zu sprechen. Er agierte als „Dolmetscher" zwischen Irmgard Grunwald und dem Rest der Familie. Nach nur drei Tagen begann Irmgard Grunwald die Niederländer zu verstehen. Obwohl sie gute Sprachkenntnisse erlangte, hat sie bis heute noch Hemmungen ihre Fähigkeiten anzuwenden. „Ich fürchte einfach immer, etwas falsch auszusprechen oder Fehler zu machen. Und das ist immer noch so", sagt Irmgard Grunwald.

Ein Teil der Familie

Irmgard Grunwald kümmerte sich während ihres Aufenthalts in Assen um die beiden Töchter Martha und Geesje Gorter. Martha Gorter war damals erst elf Monate und Geesje sechs Jahre alt. Schnell wurde Irmgard Grunwald Teil der Familie und mit in den Alltag eingebunden. Jeden Sonntag wurde ein Ausflug gemacht, bei dem Irmgard nicht nur die Städte Hollands, sondern auch die restlichen Verwandten der Familie kennenlernte. Diese empfingen sie stets herzlich. Klar: „Der ein oder andere guckte doof, wenn erzählt wurde, dass ich ein deutsches Mädchen war", erinnert sich Irmgard Grunwald, "viele hatten ihre Angehörigen durch die deutsche Besatzung damals verloren und waren deshalb nicht gut auf Deutschland zu sprechen". In solchen Situationen hätte sie sich dann einfach zurückgehalten und es wäre gut gewesen.

Freundschaft in jeder Lebenslage

Als Irmgard Grunwald sich im Juni 1954 auf den Rückweg nach Hilter machte, versprach ihr Gastvater Willem einen Besuch in Deutschland. Nicht einmal vier Wochen später löste er sein Versprechen ein und kam mit der ganzen Familie nach Hankenberge. „Ich habe mich sehr gefreut", erinnert sich Irmgard Grunwald. Im selben Jahr verbrachten die beiden Familien Weihnachten zusammen und auch zu Irmgards Konfirmation kamen die Niederländer angereist. Irmgard Grunwald und Martha Gorter (heute 65) begleiteten sich durch ihr ganzes Leben: Hochzeiten, Geburten, Taufen. Auch als Martha Gorters Eltern und ihre Schwester Geesje starben, war Irmgard Grunwald für ihre Freundin da. „Man erlebt in den ganzen Jahren viel Gutes und auch Schlechtes. Wichtig ist es, auch dann da zu sein", sagt Irmgard Grunwald.

Spargelessen und Weihnachtsmarkt

Der einstige Briefkontakt, der über all die Jahrzehnte zwischen Irmgard Grunwald und ihren Gasteltern bestehen blieb, wurde inzwischen längst durch Telefonate ersetzt. Seit Geesjes Tod erfolgt der Kontakt ausschließlich über Martha Gorter und ihre Familie. „Zu keinem Zeitpunkt ist der Kontakt abgebrochen. Wir sind mittlerweile zu einer großen Familie zusammengewachsen", freut sich Irmgard Grunwald.

Denn wenn sie und ihr Mann Horst Besuch aus den Niederlanden bekommen, bringt Martha Gorter sowohl ihren Mann, als auch ihre Kinder und Enkelkinder mit. Im Mai und Dezember kommen die Niederländer immer zu Besuch. So trafen sich die beiden Familien auch jetzt zum traditionellen Spargelessen in Hilter und verbrachten den Tag zusammen. „Die Gastfreundschaft von Irmgard und ihrem Mann erwärmt uns jedes Mal das Herz", sagt Martha Gorter. In diesem Jahr feierten Irmgard Grunwald und Martha Gorter bei ihrem Treffen ihr Jubiläum - 65 Jahre ist Irmgard Grunwalds erster Besuch in Assen her. "Es ist eine herrliche Freundschaft, die zur Familie wurde", so auch Martha Gorter.

Jedes Jahr reisen die Niederländer im Dezember an: dann feiern sie Irmgard Grunwalds Geburtstag. „Wir besuchen dann alle zusammen den Weihnachtsmarkt in Osnabrück, das ist Tradition", schwärmt Irmgard Grunwald. Der nächste Besuch der Niederländer ist auch schon geplant: im Juli wird die ganze Familie Gorter wieder ein Wochenende in Hilter verbringen und gemeinsam mit den Grunwalds in Erinnerungen schwelgen.