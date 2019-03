Der Sommer kann kommen: Ellen Brunswicker, Katja Kriete-Daniel und Katharina Wolf freuen sich auf ein prall gefülltes Ferienpass-Programm (von links). Foto: Petra Ropers

Hilter/Bad Rothenfelde/Dissen. Die alkoholfreien Cocktails sind gemixt. Die Sonnenbrille in Übergröße liegt bereit: Die Sommerferien können kommen und mit ihnen der Ferienpass. Die Vorbereitungen in Hilter, Dissen und Bad Rothenfelde laufen bereits auf Hochtouren. Die Organisation liegt fest in Frauenhand.