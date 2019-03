Hilter. Der Kämmerer schaute zufrieden drein. Der Ausschussvorsitzende nickte beifällig. Und der Ausschuss erteilte einmütige Zustimmung: Ein positives Bild bietet der Haushaltsplan der Gemeinde Hilter für das laufende Jahr.

„Ein sehr geerdeter, vernünftiger Haushalt“, lobte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Michael Dütemeyer, das von Kämmerer Bastian Sommer vorgelegte Zahlenwerk. „Wir bauen keine Luftschlösser, investieren aber in die Zukunft.“ Und das nicht zu knapp: Insgesamt belaufen sich im Finanzhaushalt die Auszahlungen auf rund 18,96 Millionen Euro bei Einzahlungen in Höhe von rund 15,43 Millionen Euro.

Zwar schmelzen dadurch merklich die Kassenbestände. Dafür geht die Gemeinde jedoch in diesem Jahr Investitionen in einer Höhe von rund 2,94 Millionen Euro an. Weitere rund 3,77 Millionen sollen der Finanzplanung nach im kommenden Jahr folgen. Und das bei einer deutlichen Entschuldung und ohne die Aufnahme neuer Kredite. Allein für die Errichtung von Krippenplätzen und die Grundschule Wellendorf sind verteilt auf drei Jahre insgesamt 3,2 Millionen Euro vorgesehen – davon 600.000 Euro bereits in diesem Jahr.

Licht für die Feuerwehr

Mit mehr als einer halben Million Euro schlagen Straßenendausbauten zu Buche. Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehren Borgloh und Hilter sind insgesamt 275.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Durch den Finanzausschuss neu aufgenommen wurden zudem LED-Flutlichtstrahler sowie ein Knicklampenset für die Feuerwehr Borgloh und eine Großflächenleuchte für die Feuerwehr Hilter. Zusätzlich zu den Investitionen erfolgt eine außergewöhnlich hohe Tilgung vorhandener Darlehn in Höhe von 1,35 Millionen Euro.

Der Ergebnishaushalt beläuft sich in den Erträgen auf 15,77 Millionen Euro, in den Aufwendungen auf 16,11 Millionen Euro. Das um 338.600 Euro negative Jahresergebnis sei jedoch aufgrund hoher buchhalterischer Rücklagen unproblematisch, betonte Sommer. Und es wird sich im kommenden Jahr deutlich verbessern. Denn im Ergebnishaushalt schlagen für 2019 viele einmalige Unterhaltungsaufwendungen zu Buche, die lange geschoben wurden, nun aber abgearbeitet werden.

Fast 5 Millionen Kreisumlage

Dazu zählen Maßnahmen wie die Raumerweiterung der Grundschule Borgloh mit 70.000 Euro, Arbeiten an Musikraum und Dach der Süderbergschule mit 50.000 Euro und die Straßenunterhaltung mit 250.000 Euro. Größter Kostenfaktor im Ergebnishaushalt bleibt die Kreisumlage mit fast 5 Millionen Euro. Auf der Einnahmeseite stehen die Gewerbesteuer mit 5,1 Millionen Euro, Einkommenssteueranteile mit 4,79 Millionen Euro sowie Umsatzsteueranteile in Höhe von 714.100 Euro. Sehr erfreulich sei, dass Hilter in diesem Jahr wieder mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 166.000 Euro rechnen dürfe, erklärte Sommer.

Sein Fazit: „Die tendenziell positive Entwicklung der Vorjahre setzt sich auch 2019 fort.“ Eine Unsicherheit bleibt allerdings. Denn die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Und sie steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Konjunktur. Was das bedeutet, fasste der Kämmerer zusammen: „Wenn die Gewerbesteuer einbricht, bricht auch das Jahresergebnis ein.“ Kämmerer und Ausschuss hoffen deshalb, dass ungeachtet sich mehrender Unkenrufe die Konjunktur noch ein paar Jahre lang in Fahrt bleibt. „Zumindest“, merkte der Ausschussvorsitzende scherzhaft an, „bis wir mit der Kita und der Schule in Wellendorf fertig sind.“

Anzeige Anzeige

Keine neuen Darlehn: Für die Gemeindewerke gilt das nicht. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ist Teil der einstimmig befürworteten Haushaltssatzung. Und er sieht im Finanzhaushalt Darlehnsaufnahmen in Höhe von 263.000 Euro vor.