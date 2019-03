Hilter. Eigentlich hätten sie Grund genug gehabt, den Kopf in den Sand zu stecken. Schließlich ist ihr Projekt „Hochbeete“ beim Wettbewerb des Energieversorgers TEN „nur“ auf Platz vier gelandet - und damit knapp an den Präsenten vorbeigeschrammt. Doch jetzt gab es doch noch eine Überraschung für die Teilnehmer der Garten-AG an der Grundschule Wellendorf.

Und die brachte Janosch Kisch vorbei. Der Vorsitzende des „Vereins für eine lebenswerte Umwelt“ aus Dissen hatte zusammen mit seinen Mitstreitern nämlich beschlossen, auf einen Teil des eigenen Gewinns aus dem Wettbewerb zu verzichten – und ihn den Jungen und Mädchen zukommen zu lassen, die so fleißig und emsig mit den Hochbeeten auf dem Schulhof zugange waren und sind.

Immer mittwochs trifft sich die Garten-AG um den pädagogischen Mitarbeiter Josef Köhler. Das aktuelle Projekt sind die vier Hochbeete. „Im Oktober hatten wir damit angefangen“, erzählt der 64-Jährige, der sich über vielseitige Unterstützung freuen konnte. Denn nicht nur der Förderverein um Tina Bröcker griff mit ins Rad; auch die Awigo unterstützte die jungen Gartenfreunde und spendete reichlich Humus.

„Erst später kam die Idee, sich beim Wettbewerb der TEN anzumelden“, verrät Josef Köhler. Da waren die vier großen Hochbeete nicht nur bereits aufgestellt; da hatten die Mädchen und Jungen auch das Laub auf dem Schulhof gesammelt, um einen guten Untergrund zu haben. Den Humus holte Elternvertreter Markus Bröcker mit dem Trecker ab. Teil zwei der Arbeiten konnte damit losgehen.

Nun sind Raphael, Matilda, Thore, Felix, Colin, Laurin, Mara und ihre Mitschüler schon ganz gespannt, wie die Tulpen angehen werden, die bereits gesetzt sind. Sie sollen später verkauft werden, um Geld für ein soziales Projekt zu spenden. Bis es so weit ist, können sie sich Gedanken darüber machen, was an Gemüse und Obst in die anderen Beete kommen soll.

Warum sie gerne bei der Garten-AG dabei sind und was das Schönste im Garten ist? Das haben sie nun auf kleine Kärtchen geschrieben, die sie am farbig geschmückten Rundbogen – dem Eingang ins Gartenparadies – befestigt haben. „Die Abwechslung“, findet Felix. „Man ist immer draußen und kann viel machen“, ergänzt er. „Und in der Sonne arbeiten“, fügt Laurin hinzu. „Die Natur“, ergänzt ein anderer Mitschüler. „Blumen und Gemüse anzupflanzen und zu ernten“, verrät Raphael.

Dass die ersten Köpfe der Tulpen bereits durch die Erde ragen – es lässt sie den Tagen umso gespannter entgegenfiebern.

Um so größer das Dankeschön für die großzügige Spende, die Janosch Kisch nun im Gepäck hatte. „Wir unterstützen alles, was zum Umwelt- und Klimaschutz beiträgt“, erläutert er.

Und weiß den Betrag beim Förderverein der Grundschule Wellendorf in guten Händen. Schließlich steht bereits fest, wofür das Geld verwendet wird: „Wir wollen über den Sommer ein Insektenhotel bauen“, verrät Josef Köhler.