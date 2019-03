Hilter . Der Sportplatz des TuS Borgloh ist in die Jahre gekommen. Die Nordtribüne, der Geräteschuppen und Eingangsbereich sollen erneuert werden. Die Arbeiten sind für diesen Sommer geplant, doch erst einmal geht es ums Geld.

Zwischen 20 und 30 Jahre alt sind die drei Holzhütten, die im Eingangsbereich des Sportplatzes an der Schulstraße stehen. Man sieht ihnen ihr Alter an: Der Geräteschuppen ist zu klein für Trainings- und Sportgeräte. Das Gastrohäuschen mit kleiner Küchenzeile, Grill und Kühlschrank entspricht laut den Mitgliedern des Vereins nicht mehr den heutigen Standards. „Wir können nur noch mit hohem Aufwand den notwendigen Hygienestandard halten“, sagt Geschäftsführer Helmut Uthoff.





Der Zaun hat Löcher und ist an einigen Stellen eingedrückt. Der Tribünenbereich ist mit Sitzschalen noch aus dem alten Westfalenstadion bestückt. So soll es nicht bleiben. Gemeinsam mit einem Architekten haben die Vorstandsmitglieder des Vereins einen Plan für die Erneuerung des Eingangsbereichs erarbeitet. Der marode Zaun ist Gemeindesache und soll in diesem Jahr erneuert werden. Auch die Schulstraße wird saniert, um die Wegführung für die Schüler der Grund- und Oberschule sicherer zu machen. Im gleichen Zuge will der TuS seine Pläne umsetzen.





Es sollen neue Funktionsräume an die Stelle der Holzhütten kommen – vorrangig für Sportgeräte und Besprechungen. Zudem wird der Eingangsbereich insgesamt breiter gestaltet. Genaue Zahlen zum Vorhaben gibt es noch nicht. Der Verein geht aber von Gesamtkosten in Höhe von rund 110.000 Euro aus. Die Mitglieder haben in einer Versammlung dem Projekt zugestimmt.





Anzeige Anzeige

Inzwischen gibt es eine Crowdfunding-Plattform im Internet zum Vorhaben. Der Verein möchte auf der Seite eine Summe von 20.000 Euro sammeln, mit 10.000 Euro bezuschusst die Gemeinde das Projekt voraussichtlich. Eine Entscheidung durch den Rat steht noch aus. Ansonsten erfolgt die Finanzierung laut Verein durch Eigenmittel, zusätzliche Aktionen, Sponsoring, Eigenleistung und Kreditaufnahme.