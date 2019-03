Hilter. Dass eine Pfarrstelle rasch wieder besetzt wird, wenn der Inhaber ausscheidet – das ist das eine. Dass in Hilter sich nun zwei junge Pastorinnen die Nachfolge von Bernd Knoblauch teilen – das andere. Und damit schreiben Mirjam Engler und Josefine Feisthauer, nicht nur im Südlichen Landkreisein Stück weit Geschichte. Am Samstag wurden sie feierlich ordiniert.

Nach rund 45 Minuten des Festgottesdienstes in der voll besetzten Johannes-der-Täufer-Kirche im Herzen von Hilter kam für die beiden jungen Theologinnen der ganz besondere Moment. Nach rund zehn Jahren Ausbildung wurden Mirjam Engler (31) und Josefine Feisthauer (29) von Regionalbischöfin Birgit Klostermeier eingesegnet und damit ordiniert. An der Seite der beiden Pastorinnen: ihre Segensassistenten. Das waren bei Mirjam Engler Pastorin Kerstin Wackerbarth, Tina Kraegerloh sowie Jürgen Wortmann, Vorsitzender des Kirchenvorstandes in Hilter. Josefine Feisthauer standen bei der feierlichen Zeremonie Pastorin Kristina Wollnik-Hagen sowie Corina Wehrkamp-Lemke zur Seite.









Mit Blick auf den Lesungstext für das Wochenende (Lukas 10, 38-42) hatte Birgit Klostermeier zuvor von Maria und Martha gepredigt. „Das ist Zufall. Eine Geschichte von zwei Frauen, die ganz schön verschieden sind.“ Den beiden jungen Pastorinnen attestierte sie dabei: „Sie sind beide Maria und Martha zugleich; Sie sind ergriffen vom Evangelium und vom Reich Gottes und von dem Wunsch, dass dieses Reich spürbar wird.“





„Zwei starke Frauen, die viel wollen,“ bekäme die Gemeinde in Hilter damit geschenkt, unterstrich Klostermier zudem. Dass zwei Pastorinnen sich eine Pfarrstelle teilen, sei dabei ein Novum. „Ich finde das auch sehr mutig“, so Klostermeier.

Zahlreiche Glückwünsche konnten die beiden Thologinnen nach der Ordinationsfeier im Gemeindezentrum entgegennehmen, das schier aus allen Nähten zu platzen drohte. Hier hatte sich mit den Pastorinnen Angelika Schmidt (Bad Iburg), Michaela Jannasch (Bad Laer), Gesine Jacobskötter und Susanne Holsing (Bad Rothenfelde) sowie Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren neben den zahlreichen Gemeindegliedern auch etliche Vertreter der umliegenden Kirchengemeinden eingefunden.





Hans-Georg Meyer-ten Thoren erinnerte dabei noch einmal an den ersten Anstoß, der von den jungen Pastorinnen selbst ausging, sich die Stelle in Hilter zu teilen. „Ich freue mich, dass Sie nun die Verlobungszeit mit der Gemeinde haben und wünsche Ihnen viele Menschen in der Gemeinde, die Sie mittragen“, gratulierte er beiden.



Pastorin Angelika Schmidt unterstrich als Sprecherin der Gemeinden in der Süd-Region, dass „immer noch Raum für Neues da ist. Eine herzliche Einladung an Sie, mit uns gemeinsam nach vorne zu gehen“, überreichte sie zwei große Wundertüten mit Typischem aus der Region.









Hilters stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Rottmann überbrachte die Glückwünsche und Grüße der Gemeinde. „Jede von Ihnen hat eigene Arbeits-Schwerpunkte. Das bringt für die Kirchengemeinde viele Vorteile mit sich“, attestierte sie. Will sich Mirjam Engler zunächst vor allem im Bereich Kinderbetreuung und junge Familien einbringen, wird Josefine Feisthauer die Jugend- und Konfirmandenarbeit übernehmen.

Vertreter der Jugendgruppen hießen beide ebenfalls herzlich willkommen und überreichten ein großes Plakat mit vielen Segenssprüchen aus der Bibel. Weitere Glückwünsche entboten die beiden Kirchenkreis-Sozialarbeiterinnen Stefanie Tigler und Susanne Meier-Wiedenbach.

„Sie übernehmen nun das Kanzelrecht für die Kirche in Hilter“, hob Jürgen Wortmann hervor. „Das ist für uns kein Experiment mehr“, erklärte er dabei. Und stellte klar: „Wir werden Sie nach Kräften unterstützen, dessen können Sie sich gewiss sein.“ Aus 3000 Gliedern bestehe die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Hilter. Sie soll nun in zwei Pfarrbezirke aufgeteilt werden.

Der Kirchenchor hatte die Ordinationsfeier ebenso musikalisch ausgeschmückt wie der Posaunenchor. Etliche Helfer hatten zudem ins Rad gegriffen, um für die Gäste im Gemeindehaus einen Imbiss zu bereiten.

„Uns geht es darum, einmal Danke zu sagen“, ergriff schließlich Pastorin Josefine Feisthauer das Wort. „Das ist für uns beide ein ganz besonderer Tag, den wir noch lange in Erinnerung behalten werden.“ „Wir wurden so nett begrüßt - das trägt“, bedankte sich auch Pastorin Mirjam Engler. „Wir freuen uns auf Sie - auf die Begegnungen und die Gespräche.“