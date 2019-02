Hilter. In Hilter-Borgloh ist es am Mittwochmittag ein Kleintransporter mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 12.50 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der Allendorfer Straße in Richtung Borgloh unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang wollte er links abbiegen, wobei er einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersah. Der 26-Jährige wurde durch die Kollision in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte die Straßen für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme für mehrere Stunden.