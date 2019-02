Drei Leichtverletzte bei Unfall in Hilter CC-Editor öffnen

Bei einem Unfall in Hilter sind am Dienstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Foto: NWM-TV

Hilter. Bei einem Unfall in Hilter sind am Dienstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. An drei Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro, teilte die Polizei mit.