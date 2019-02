Hilter. „Der heilige Geist ist manchmal ein komischer Vogel,“ so Pastor Bernd Knoblauchs Rückblick auf seinen nicht immer nach Plan verlaufenen Berufs- und Lebensweg. Nach nunmehr 15 Jahren als Gemeindepfarrer der evangelisch-lutherischen Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde in Hilter verabschiedete er sich am 24. Februar 2019 in den Ruhestand.

„Ich bin da. Ich kann das übernehmen“, seien die beiden Sätze, die Pastorin Angelika Schmidt im Gedächtnis bleiben, wenn sie an Pastor Bernd Knoblauch denkt. Was Pastor Knoblauch ausmache, sei sein selbstverständlicher Einsatz, der auch Grenzen überwunden habe. Immer habe er den Mut gehabt zu sehen, wie Positives aus Entscheidungen erwachsen kann. Nicht nur die Zusammenlegung der Gemeinden zum Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte sei eine maßgebliche Veränderung gewesen, deren Gestaltung Knoblauch in seiner Amtszeit seit 2004 mitgetragen und zum Erfolg verholfen habe.

Wagemut

Ein Highlight sei die Predigt von Margot Käßmann - damalige Landesbischöfin der Lutherischen Landeskirche Hannovers und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland - zum 150-jährigen Jubiläum der Johannes-der-Täufer-Kirche in 2009 gewesen, für die Knoblauch sorgte, so Jürgen Wortmann, Vorsitzender des Kirchenvorstands Hilter. Knoblauchs Wagemut, vermeintliche Grenzen zu überbrücken, lobte auch Margret Dieckmann-Nardmann, Pastorale Mitarbeiterin der katholische Pfarreiengemeinschaft am Teutoburger Wald. In Hilter sei Ökumene unkompliziert, lebendig und setze „Zeichen über die Konfessionsgrenzen hinweg.“

Im Namen der Landeskirche überreichte Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren die Urkunde zur Entpflichtung aus dem Gemeindedienst. Datiert ist diese auf den 1. März 2019. Knoblauchs Ordination liegt nun 38 Jahre zurück. Obwohl Knoblauch beruflich und privat immer wieder vor ungeahnte Herausforderungen gestellt wurde, habe er stets Stärke gezeigt. Als guter Hirte habe er sich unermüdlich engagiert und sei ein wahrer Glücksfall für Kirchengemeinde in Hilter gewesen, so Meyer-ten Thoren.

Knoblauch selbst zeigte sich bodenständig und dankbar, räumte auch Fehler in seiner beruflichen Laufbahn ein. In seiner letzten Predigt nahm er unter Berücksichtigung des Kirchenjahres (Sexagesimae) Bezug auf die Apostelgeschichte, die er ein Stück weit auch auf sich münzte: „Vielleicht ist es nötig, an einer Stelle zu scheitern, um an einer anderen Erfolg zu haben.“ An den Kirchenvorstand gerichtet sagte er: „Sie haben mich ertragen und getragen. Es ist gut, wenn man das als Pastor spüren kann.“ Seine Gemeinde weiß diese authentische Art zu schätzen und bedachte ‚ihren‘ Pastor mit stehenden Ovationen. Sichtlich gerührt nahm Knoblauch dieses Zeichen der Wertschätzung entgegen und beendete den Festakt mit einem Augenzwinkern: „Also ‘ne Zugabe gebe ich jetzt nicht.“ Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus verriet er, dass er nun erschöpft, aber auch erleichtert sei. Er wolle nun erst einmal ein wenig Abstand nehmen und zur Ruhe kommen.