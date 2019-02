Hilter. Das letzte Wochenende im Februar steht in Borgloh im Zeichen der Blasmusik. Denn dann gestaltet das Blasorchester Borgloh nicht nur zwei Auftritte mit dem „Das Konzert“ genannten Bühnenprogramm, auch eine Partynacht und ein Nachmittag mit Kaffee und Kuchen stehen auf dem Programm.

Dabei fand das gut zweistündige Konzert, bei dem nicht nur die knapp 40 Musiker das Orchesters, sondern auch die etwa 15 Kinder der sogenannten „Minis“ ihr Können unter Beweis stellten, wie gewohnt am Samstagabend und am Sonntagnachmittag in der Sporthalle Borgloh statt. An beiden Terminen kamen jeweils knapp 400 Besucher in die mit Tischen und Sitzgelegenheiten bestückte Halle und erlebten ein Orchester in Hochform.

Wunschkonzert

Das hatte seine Auftritte unter das Motto „Wunschkonzert“ gestellt und bereits im vergangenen Herbst beim Auftritt des Jugendblasorchesters und anschließend im Internet sowie persönlich um Musikwünsche gebeten. So kamen schließlich „mehr Wünsche zusammen, als damals Besucher anwesend waren“, sagte der Vorsitzende Oliver Meyer in seinen Grußworten – und die Top Drei der Wünsche fand schlussendlich ihren Weg in „Das Konzert“.

So gefielen die "Pfeffer und Salz-Polka" von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten, das Lied Dorfkind von Dorfrocker und "Country Roads" von John Denver in der Interpretation des Blasorchesters dem Publikum besonders. „Aber auch die Hits einer Band standen so oft auf den Stimmzetteln, dass wir lange diskutiert haben, bevor wir uns entschlossen, sie alle zu spielen“, sagten Eva-Maria Uthoff und André Kaumkötter in einer ihrer fluffigen Moderationen. Und auch der Bon Jovi-Rock Mix kam bei den Besuchern gut an.



Breites Spektrum

Ansonsten bewiesen die Orchester unter der Leitung von Stefan Pohlmann, dass sie ihr Publikum auch mit Originalmusik für Blasorchester wie "A Discovery Fantasy" von Jan de Haan, mit klassischer Blasmusik wie dem Deutschmeister-Regimentsmarsch oder mit Hits aus Musicals ihr Publikum von den Sitzen reißen können.

Gesangliche Unterstützung erhielt das Orchester nicht nur von Britta Kuper, Birgit Berelsmann, Tim Arlinghaus, Christian Hörmeyer und Oliver Krüger, sondern an zahlreichen Stellen auch von seinem begeisterten Publikum.

Die Mitglieder das Jugendblasorchesters gestalteten den Multi-Media-Part der Veranstaltungen. Dabei wurden auf Videowänden Nahaufnahmen vom Orchester übertragen oder aber Video-Impressionen beispielsweise aus Borgloh gezeigt.

Rahmenprogramm

Nach dem samstäglichen Auftritt verwandelte sich die Sporthalle Borgloh in eine beschwingte Disco. DJ Olaf, die Musiker und Hunderte Gäste feierten bis in den frühen Morgen. Vor dem Auftritt am Sonntag stand dann noch die Kaffeetafel an, die vor allem ganz junge und ältere Gäste in die Sporthalle lockte.