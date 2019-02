Hilter. Amprion hat den ersten von zwei geplanten provisorischen Strommasten in Borgloh aufgebaut. Der alte, marode Mast wurde abgebaut. Die 220-kV-Leitung von Hesseln bis Lüstringen ist bis zum 4. März vom Stromnetz getrennt. Die Bauarbeiten für den zweiten provisorischen Mast beginnen am kommenden Montag.

43 Meter hoch und samt Auflast 200 Tonnen schwer: Netzbetreiber Amprion hat am Mittwoch an der Kirchstraße in Borgloh einen der zwei provisorischen Strommasten aufgestellt. Amprion hat eigens für die Baumaßnahmen die 220-kV-Leitung (220 Kilovolt) von Hesseln nach Lüstringen vom Stromkreis getrennt. Es bestehe jedoch keine Gefahr für die örtliche Stromversorgung, sagt Projektleiter Jonas Aßhoff. Der Bau des zweiten Provisoriums Am Ährenfeld beginnt am Montag. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Die 220 kV Leitung bleibt bis zum 4. März vom Netz.

Ursprünglich wollte Amprion schon im Dezember mit dem Bau der provisorischen Strommasten beginnen. Das Beantragungsverfahren beim Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr habe jedoch länger gedauert, als zunächst angenommen, erklärt Amprion-Sprecher Michael Weber. Einen genauen Grund konnte er nicht nennen.



Der Netzbetreiber demontiert die zwei alten Masten, weil sie aus Thomasstahl bestehen. Dieser wurde in Deutschland bis in die 1960er Jahre hinein nach dem sogenannten Thomasverfahren hergestellt. Der Stahl ist aber nicht so widerstandsfähig wie zunächst angenommen. Es zeigten sich, dass das Material spröde wird, sodass die alten Masten nicht voll belastungsfähig sind. Besonders deutlich zeigte sich dies 2005 im Münsterland, als während eines Schneesturms zahlreiche solcher Masten einfach umknickten.



Die meisten der insgesamt 18.000 Masten aus Thomasstahl wurden bereits saniert oder ausgetauscht. Eine Sanierung der zwei Masten in Borgloh zog Amprion jedoch nicht in Betracht. Sie ist aufwendiger, als der Bau von provisorischen Masten. Den Mast an der Kirchstraße zerlegten die Bauarbeiter mit ihren Kreissägen.



Die 220-kV-Leitung werde in absehbarer Zeit demontiert und von der geplanten 380-kV-Leitung ersetzt, erklärt Weber. Die Masten der neuen 380-kV-Leitung werden jedoch an anderen Standorten stehen, da die Leitung um Borgloh herumgeführt werde, sagt Weber. Nach jetzigem Stand werde die neue Leitung im Jahr 2023 gebaut. Die provisorischen Masten stehen demnach mindestens vier Jahre in Borgloh.

Direkt neben der 220-kV-Leitung von Amprion verläuft eine 110-kV-Leitung von Westnetz. Sie war während der Bauarbeiten nicht vom Netz getrennt, sodass die Bauarbeiter die Seile der schon vom Netz genommenen 220-kV-Leitung zusätzlich erden mussten. "Ansonsten kann es über Induktion zu einem Stromfluss in der Leitung kommen", erklärt Projektleiter Aßhoff.

Anzeige Anzeige

"Insgesamt haben sich die Auflagen für Strommasten verschärft", sagt Aßhoff. Es müsste nun mehr Stahl verbaut werden. Auch die neuen Masten für die 380-kV-Leitung müssten den neuen Auflagen entsprechen.