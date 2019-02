Hilter/Bad Rothenfelde. Nach vielen Monaten der Einschränkungen gilt für die Autofahrer auf der Autobahn 33 in Richtung Süden nun wieder: freie Fahrt! oder besser: Sollte gelten. Denn noch werden sie von Tempo-80-Schildern gebremst. Warum ist das so?

Konkret geht es um die rund sechseinhalb Kilometer lange Strecke zwischen den Anschlussstellen Borgloh/Kloster Oesede und Hilter. Dieses Teilstück war seit Mitte März 2018 in beiden Richtungen nur einspurig. Die vorhandene Fahrbahnbreite der A33 habe die Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung nicht zugelassen, hieß es damals vonseiten der zuständigen Landesbaubehörde für Straßenbau im Geschäftsbereich Osnabrück. Zwischenzeitlich war auch die Ausfahrt Hilter gesperrt. Jetzt aber sind in beide Richtungen wieder zwei Fahrstreifen frei.

Warum wurde überhaupt gebaut?

Ursache für die Arbeiten war die nach einer Nutzungsdauer von 30 Jahren erforderlich gewordene Grunderneuerung der Autobahn in diesem Abschnitt. Zu deutsch: Das Material war einfach auf. Dass man dieses Projekt in diesem Jahr fertigstellen wollte, liegt laut dem stellvertretenden Behördenleiter Frank Engelmann an dem anstehenden Lückenschluss in Richtung Bielefeld. Nach Jahrzehnten der Planung soll der noch fehlende letzte Abschnitt Borgholzhausen bis Halle Ende des Jahres freigegeben werden. Um die Freude am Fahren nicht gleich wieder mit einer Einspurigkeit zu trüben, habe man die Fahrbahn noch vorher fertigstellen wollen, so Engelmann.

Warum aber immer noch Tempo 80?

Auch wenn sich nach Beobachtungen von Pendlern längst nicht jeder Autofahrer daran hält: Schilder mahnen die Autofahrer immer noch zu einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Experte Engelmann erklärt die Tempobeschränkung: Nach der Fertigstellung sei die oberste Schicht des Bitumens noch nicht abgetragen. Dadurch fehle den Auto- und Lkw-Reifen die notwendige Griffigkeit, wenn die Autos zu schnell unterwegs seien. Es herrsche Schleudergefahr.

Die Schilder bleiben deshalb bis mindestens Ende März an Ort und Stelle. Sollte die dann erfolgende Griffigkeitsmessung ausreichende Werte ergeben, würden sie im Anschluss abmontiert.

War's das mit den Bauarbeiten?

Noch nicht so ganz. Engelmann verweist auf die digitalen Stauwarnanlagen, die im Zuge der Bauarbeiten vor dem Teilstück installiert wurden, um den Verkehr gegebenenfalls weiträumig umzuleiten. Diese sollen Anfang März demontiert werden. Hierfür seien punktuelle Einschränkungen wie Einspurigkeit notwendig.

Eine weitere Baumaßnahme kündigt Engelmann für Mitte des Jahres an. Dann werde der Rastplatz Teutoburger Wald ausgebaut. "Es gibt dann mehr Stellplätze für Lkw." Läuft alles nach Plan, soll der Verkehr auf der Autobahn aber ungestört an den Bauarbeiten vorbeifahren.

