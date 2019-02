Hilter. Die "Jagd" dauerte rund 15 Monate, in den sich Karsten Mosebach wieder und wieder die Nächte um die Ohren schlug. Dabei entstanden spektakuläre Fotos, für die der Hilteraner Fotograf mit dem Fritz-Pölking-Preis ausgezeichnet wurde. Jetzt widmet der NDR dem "Eulenmann" eine Folge seiner Reportagereihe "NaturNah".

Ich darf hier etwas erleben, das nur wenige Menschen erleben dürfen“, sagt Karsten Mosebach. „Und außerdem habe ich solche Fotos, wie ich sie plane, noch nie irgendwo gesehen.“



Nächtliche Pirsch



Das außergewöhnliche Tierfoto schießen – das treibt Fotografen Karsten Mosebach an. Seit 30 Jahren fotografiert der 49-Jährige Chemielehrer aus Hilter am Teutoburger Wald Pflanzen und Tiere in seiner Heimat. Sein jüngstes Projekt war besonders schwierig und aufwendig: Mosebach hat insgesamt 15 Monate lang viele Nächte mit Eulen verbracht, um sie bei der Jagd zu fotografieren. Die Naturfilmer Svenja und Ralph Schieke von der Bissendorfer TV-Produktionsfirma blende8media haben ihn dabei begleitet. Die Reportage „Der Eulenmann“ wird am Dienstag, 12. Februar, um 18.15 Uhr im NDR in der Reihe „NaturNah“ ausgestrahlt.

Steinkauz und Schleiereule

Zwei Eulenarten haben es Karsten Mosebach besonders angetan: Die Schleiereule, die in alten Bauernscheunen brütet, und der Steinkauz, der in Streuobstwiesen zu Hause ist. Besonders an den kleinen Kauz hat der Fotograf sein Herz verloren: „Die sind so süß und puschelig – die muss man einfach gern haben!“

Schleiereulen beobachtete Mosebach mit der Kamera in der Scheune eines alten Bauernhofes in Bad Rothenfelde, einen Steinkauz fotografierte er wochenlang auf einer Obstbaumwiese in seinem Heimatort Hilter.

Eindrucksvolle Bilder



Dabei ist es ihm wichtig, Fotos zu machen, die eine einzigartige Handschrift tragen. Damit solche Bilder überhaupt gelingen, greift Karsten Mosebach tief in die fotografische Trickkiste. Für die eindrucksvollen Bilder der Schleiereule, die den Vogel bei der nächtlichen Jagd in und an einer Scheune zeigen, gewöhnte Mosebach die Eule wochenlang an einen Futterplatz. „Eine tote Futtermaus jeden Abend und dazu Mausquieken vom Handy“, verrät der Hilter sein Erfolgsrezept. Nach einigen Wochen kam die Eule zuverlässig jede Nacht, und Mosebach kam zu fantastischen Aufnahmen.

Akribische Vorbereitungen

Die Naturfilmer Svenja und Ralph Schieke, selbst Biologen und Vogelkundler, begleiteten Mosebach: „Die Eule ist wirklich fantastisch“, schwärmte Svenja Schieke. „Selbst unsere hellen Videoleuchten, die wir zum Filmen in der Scheune brauchen, stören sie nicht.“ Ralph Schieke war beeindruckt von der akribischen Vorbereitung des Fotografen: „Karsten Mosebach überlässt nichts dem Zufall, soweit das möglich ist. Nur so können solche unglaublichen Bilder von wilden Tieren entstehen.“

Nisthilfen für Steinkäuze

Dem Hobbyfotografen geht es aber nicht nur um tolle Fotos. Durch die intensive Beschäftigung mit den Eulen weiß Mosebach auch um die Gefährdung der Vögel. Seit einigen Jahren hängt der Naturfreund deshalb auch Nisthilfen für Steinkäuze in seiner Heimat auf. Die kleinen Eulen leben auf alten Obstbaumwiesen; solche Lebensräume werden heute immer seltener.

Preisgekrönt



Für Karsten Mosebach hat sich das aufwändige Foto-Projekt doppelt gelohnt – nicht nur mit tollen Erlebnisse wurde er belohnt; für seine Bilderserie der Schleiereulen wurde er von der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen außerdem mit dem international renommierten „Fritz-Pölking-Preis“ ausgezeichnet. (Weiterlesen: Karsten Mosebach aus Hilter im Fotowettbewerb erfolgreich)

Naturnah: Der Eulenmann



Die Reportagereihe Naturnah zeigt mit Dokumentationen über Menschen, die sich der Natur besonders verbunden fühlen und sich ihrer Bewahrung widmen.Dazu haben die Filmemacher Karsten Mosebach über Monate begleitet und dokumentiert, wie seine trickreichen Eulenbilder entstanden sind.

Der NDR zeigt die 30-minütige Reportage am Dienstag, 12. Februar, um 18.15 Uhr und am Donnerstag, 14. Februar, um 11.30 Uhr