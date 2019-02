Hinab ins Ungewisse: Auf der 150 Meter langen Piste hatten auch die Eltern ihren Spaß. Foto: David Ebener

Hilter. Manchmal braucht es nicht viel, um Kinder glücklich zu machen. Auf der "Uphöfener Streif" in Hilter-Borgloh reichten schon ein wenig Schnee und brauchbare Schlitten, um die Gesichter zum Strahlen zu bringen. Etwa 250 Geschwindigkeitsfans besuchten am Freitagnachmittag das "Flutlichtrodeln" am Uphöfener Berg.