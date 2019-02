Hilter/Bad Laer. Mit einer positiven Bilanz für das Jahr 2018 startet die Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle ins neue Geschäftsjahr. Und das wird für die Filiale in Bad Laer ein ganz besonderes. Das Kreditunternehmen am Paulsbrink wird 125 Jahre alt und hält einiges für die Bad Laerer bereit.

So werden die Geschäftsräume der Volksbank in Bad Laer umgebaut und modernisiert. Zum Leinewebermarkt ist ein Tag der offenen Tür geplant, um die neuen Räume vorzustellen.

Im November ist dann eine große Jubiläumsfeier in der ConCello-Halle geplant. „Das Schönste ist jedoch, wenn man aus Anlass des eigenen Geburtstags andere beschenken kann“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Ruff. Für Bad Laerer Vereine und gemeinnützige Organisationen macht die Volksbank einen Fördertopf mit 12500 Euro auf, um den sich die Vereine, Kindergärten, Schulen oder kirchliche Einrichtungen bewerben können. Der Höchstbetrag jeder Spende liegt dabei bei 1250 Euro. Wie man sich um die Förderungen bewerben kann, ist in Kürze auf der Internetseite der Volksbank Bad Laer zu lesen.

Das Kreditinstitut schaut aufgrund seines Wachstums im Kundengeschäft entspannt in die Zukunft. Die Einlagen der Kunden stiegen 2018 um 7,2 Prozent auf 339 Millionen Euro. 2017 waren es noch 3,8 Prozent. Auch die Kundenkredite erhöhten sich um 5,8 Prozent auf 415 Millionen Euro. Ein Grund ist das gleichbleibend niedrige Zinsniveau.

„Die Bilanzsumme der Volksbank stieg um 8,3 Prozent und liegt nun erstmals über 500 Millionen Euro“, verkündet Thomas Ruff stolz. Das gesamte von der Volksbank und ihren Verbundpartnern betreute Volumen der Kunden stieg auf über 1,1 Milliarden Euro.

Dass gerade die Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle besonders gut dasteht schreibt Thomas Ruff der hohen Beratungs- und Servicequalität der Bankmitarbeiter zu. „Wir haben hier wirklich gute Leute“, sagt er. Das Kreditgeschäft wurde von Investitionen der Firmen, als auch durch private Immobilienfinanzierungen getragen. Natürlich belaste der historisch niedrige Zinssatz die Ertragslage und der Zinsüberschuss sank 2018 von 1,98 auf 1,95 Prozent. „Das ist aber immer noch auskömmlich“, so Ruff.

Für die Zukunft steht die Digitalisierung ganz oben auf der Agenda. Andreas Voß, seit Ende des Jahres neues Vorstandsmitglied, führte aus, dass das Angebot für Kunden erweitert werden soll. Das mobile Bezahlen mit dem Smartphone hat die Volksbank ihren Kunden bereits Ende 2018 zur Verfügung gestellt - es wird bisher aber wenig genutzt. Im zweiten Quartal 2019 will die Volksbank auf Mitglieder und Kunden zugehen und Informationsveranstaltungen anbieten.

Eine weitere Innovation ist der Einstieg der Volksbank in das Plattformengeschäft für Baufinanzierungen im ersten Quartal 2019. „Wenn Kunden zu uns kommen, haben sie sich bereits im Internet über Baufinanzierungen informiert“, so Thomas Ruff. „Die Kreditvermittler auf diesen Plattformen können unsere Konditionen einsehen und sollen die Kunden zu uns bringen“, so Ruff.

„Wir müssen uns auf das veränderte Kundenverhalten einstellen“, so Thomas Ruff. Die Kundenbesuche in der Volksbank nehme ab, während der Bedarf an mobilem Agieren und bargeldlosem Bezahlen zunehme. Aus diesem Grund wurden die Filialen Bad Rothenfelde, Gesmold, Neuenkirchen, Wellendorf und Wellingholzhausen in SB-Filialen umgewandelt, während die Service-Filiale in Borgloh im Gegenzug erweiterte Öffnungszeiten anbietet und telefonisch und digital von 8 bis 19 Uhr erreichbar ist.