Bad Iburg Der Name “Lichtgassen“ ist Programm: Der Bad Iburger Verein für Orts- und Heimatkunde bietet wieder Führungen zu den verschiedenen Stationen des Projektes an.

Bad Iburgs dunkle Gassen sind seit einiger Zeit deutlich heller geworden. Und was im Sommer schwer zu sehen war, strahlt zur dunklen Jahreszeit ganz besonders. Nun veranstaltet der Verein für Orts- und Heimatkunde Bad Iburg Führungen durch die ersten vier Stationen der „Lichtgassen“.

Das Projekt ist vor einem guten Jahr an den Start gegangen. Der Verein Bad Iburger Marketing und der Verein für Orts- und Heimatkunde hatten zusammen mit der Künstlerin Nikola Dicke zehn Stationen zu historischen und aktuellen Themen der Stadtgeschichte geplant. Die ersten vier dieser Projektionen und Lichtinstallationen in unterschiedlichen Medien und Materialien sind seit Ende 2017 zu sehen. ( Weiterlesen: Neues Kunstprojekt soll Besuchern Historie Iburgs näher bringen)

Der Rundgang mit ausführlichen Erläuterungen der Mitglieder des VOH wirft Licht in (noch) dunkle Gassen und in die verzweigte Geschichte. Zuhörer und Zuschauer erleben vertraute Orte in neuem Licht, Historie wird lebendig und lädt zu einem ausführlichen und abwechselungsreichen Abendspaziergang ein.

Die Installationen werden zunächst noch für rund zwei Jahre zu sehen sein. Dann muss mit den Eigentümern der entsprechenden Hauswände neu verhandelt werden. Die Gesamtkosten des überwiegend durch Sponsoring finanzierten Projektes belaufen sich auf 85000 Euro.

An den Installationsorten wollen QR-Codes angebracht werden, über die mit einem Smartphone Infos zur Aktion abgerufen werden können.

Die Führungen finden alle 14 Tage donnerstags statt. Von der humorvollen Küchenpolonaise (Arkadenstraße) geht es zu den für Iburg wichtigen Bischöfen (Hagenpatt), vorbei an zwei Bänken (Ludwig Windthorst Platz), an denen man einer Unterhaltung zwischen Sophie von der Pfalz und dem Philosophen Leibniz lauschen kann bis zur Trickfilmprojektion über Szenen aus Sophie-Charlottes Leben. (Passage Große Straße 15/ Hagenpatt).

Anzeige Anzeige

Die rund einstündigen Führungen sind für den 14. und 28. Februar, sowie am 14. und 28. März geplant.

Treffpunkt ist um 19 Uhr am Bad Iburger Rathaus

Teilnahmegebühr 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Anmeldung bei der Tourist-Information, Am Gografenhof 3, Telefon 0540340466.