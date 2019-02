Hilter. Weil er sich als Landmaschinenhändler ausgegeben und einen Landwirt um 23.000 Euro geprellt hatte, ist ein 44-jähriger Mann aus Hilter am Amtsgericht Bad Iburg zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden.

Zwischen Oktober und November 2017 soll der Angeklagte über das Internet Landmaschinen zum Kauf angeboten haben, ohne in deren Besitz zu sein. Ein Landwirt aus Bayern war auf die Kaufangebote aufmerksam geworden und mit dem 44-Jährigen übereingekommen, zwei Radlader im Wert von insgesamt 17.000 Euro und einen Traktor für 12.500 Euro zu erwerben. Die Preise schienen dem Landwirt, der selber nebenbei mit Landmaschinen handelt, relativ günstig.

Da der 44-Jährige lange Telefonate mit ihm geführt habe und vertrauenswürdig schien, habe er keine Bedenken gehabt, so der Zeuge. Es erscheine möglicherweise naiv, derartige Geschäfte über das Telefon abzuwickeln, aber das sei in der Branche Gang und Gäbe. Seit 20 Jahren habe er damit gute Erfahrungen gemacht, so der Landwirt. Man sei handelseinig geworden und in mehreren Tranchen zahlte der Landwirt aus Bayern Anzahlungen von insgesamt 23.000 Euro an den 44-Jährigen. Der habe ihm zugesichert, die drei Maschinen mit seinem eigenen LKW zu liefern.

Immer neue Ausreden

Doch dann sei ein ganzes Jahr vergangen, ohne das die Lieferung erfolgte und in dem der Angeklagte immer mit neuen Ausreden aufgewartet hätte. Am Ende habe der Mann behauptet, das Finanzamt habe die drei Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Anzahlungen könne er nicht zurückzahlen, das Geld sei weg. „Bis heute ist kein Cent geflossen“, so der geprellte Zeuge. Er habe ein von dem Angeklagten unterzeichnetes Schuldanerkenntnis.

Der mehrfach und einschlägig vorbestrafte 44-Jährige machte keinerlei Angaben zu den Vorwürfen. Dennoch hatten sowohl Staatsanwaltschaft als auch Gericht keinerlei Zweifel, dass er sich des Betruges in vier Fällen schuldig gemacht hatte. „Klarer kann die Sache hier gar nicht auf dem Tisch liegen“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Die Einschätzung des Verteidigers, dass der Landwirt es dem 44-Jährigen mit einer gewissen Naivität leicht gemacht habe, teilte der Richter nicht. „Ich vermag diese Auffassung nicht zu folgen: Der Angeklagte hat das System ausgenutzt, wie es in der Branche üblich ist.“

Es sei auch klar, dass der 44-Jährige über lange Telefonate eine Vertrauenssituation geschaffen habe. Da der Mann enorm vorbestraft sei, komme eine Bewährungsstrafe nicht in Frage, so der Richter. „Meines Erachtens müssen sie ins Gefängnis. Das ist meine Überzeugung.“