Hilter. Leben und Tod liegen bei ihrem Beruf dicht beieinander. Stephanie Meyer aus Borgloh ist Hebamme im Klinikum am Finkenhügel in Osnabrück, sie ist aber auch freiberuflich als Sterbeamme tätig. Jetzt hat ihr erster Rückbildungskurs für Mütter von verstorbenen Babys begonnen.

Die Geburt eines Kindes sollte für Paare eigentlich ein schöner Moment sein, doch es gibt Fälle, in denen wird sie zum Alptraum. Wenn Frauen kurz vor oder während der Geburt ihr Kind verlieren, ist das ein Schock. Viele Paare bleiben häufig mit ihrer Trauer sich selbst überlassen. Da setzt Stephanie Meyers Arbeit an. „Als Sterbeamme begleite ich verwaiste Eltern, also Eltern, die ihre Kinder während der Schwangerschaft oder der Geburt verloren haben“, erzählt sie.

Zwischen neuem Wickeltisch und tiefer Trauer

Eben noch wurde voller Vorfreude das Kinderzimmer eingerichtet, Wickeltisch und Spielsachen gekauft, im nächsten Moment ist nur noch die Trauer um das verstorbene Kind da. „Die erste Reaktion der Frauen ist dann meist: ‚Vollnarkose und das Kind am besten nie wiedersehen‘“, sagt die 38-Jährige. Doch gerade der Abschiedsprozess sei so wichtig – die Geburt zu erfahren und das tote Kind im Arm zu halten oder es zu beerdigen, das helfe bei der Trauerbewältigung. "Manche Paare machen Fotos mit dem verstorbenen Säugling. Das klingt im ersten Moment vielleicht komisch, aber auch das hilft, den Verlust zu verarbeiten.“ Die Begleitung von Familien und Paaren ist intensiv. Jeder trauere anders. Die Borgloherin versucht die Eltern in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. „Wenn ich merke, dass ich nicht weiterkomme oder sich die Trauer in eine Depression verlagert, dann verweise ich natürlich an einen Therapeuten.“

Wie ein Bonbon – der Geschmack bleibt



Auch Kinder trauern um den verlorenen Bruder oder die Schwester. „Ich versuche ihnen dann zu erklären, dass das Geschwisterchen nicht weg ist. Es ist nur woanders. Man kann das mit einem Bonbon vergleichen. Es löst sich im Mund auf, aber der Geschmack bleibt", sagt Meyer. Und so bleibe auch immer etwas von dem verstorbenen Kind.

Fehlgeburt nie verwunden

Stephanie Meyer war lange als selbständige Hebamme tätig. Sie hatte eine eigene Praxis auf ihrem Hof in Borgloh. Doch die hohen Versicherungskosten konnte sie sich – wie so viele Hebammen – irgendwann nicht mehr leisten. Sie musste die Praxis schließen. Sie wechselte zeitweise in die Altenpflege – ein Schritt, der ihr nicht leicht fiel. Dort sprach sie mit 80-, 90-jährigen Frauen, die in jungen Jahren Fehlgeburten erlitten und den Verlust nie verwunden haben. „Diese Frauen erzählten mir von ihren Erlebnissen, und selbst nach so langer Zeit hatten sie Tränen in den Augen." Früher war das ein Tabu. Gerade auf dem Land durfte man über das Thema nicht sprechen, sagt Meyer. Das verstorbene Kind war plötzlich weg, die Frauen blieben alleine mit der Trauer. Diese Erlebnisse, die Erfahrungen aus ihrer Arbeit als Hebamme und ein Schicksalsschlag in der eigenen Familie waren ausschlaggebend dafür die zusätzliche Ausbildung als Sterbeamme zu machen. Der Schwerpunkt liegt bei „Fehl-, Früh- und Totgeburten“ und beinhaltet 14 Module. Im Klinikum ist sie als Hebamme angestellt, als Sterbeamme arbeitet sie freiberuflich. In Osnabrück ist sie die einzige, die in diesem Bereich arbeitet.

Schwerpunkt „Fehl-, Früh- und Totgeburt“



Anzeige Anzeige

Meyer hat meist einen Trauerkoffer dabei. Darin befinden sich Taschentücher, Teebeutel, Bonbons, Wutbälle oder ein Wohlfühlkissen. Die Borgloherin kennt Rituale, die es leichter machen, sich vom Kind zu verabschieden. „Meine Arbeit ist auch für mich ein großer Lernprozess“, sagt sie. Im Januar hat sie ihren ersten Rückbildungskurs für verwaiste Mütter angeboten. Das war für mich auch eine aufregende Erfahrung, und ich habe gelernt, dass ich auf die Situation individuell eingehen muss und nichts planen kann", sagt Meyer. Diese Frauen könnten nicht gemeinsam mit glücklichen Müttern an einem Rückbildungskurs teilnehmen.

Die Kurse finden in den Räumen des Klinikums statt. Meyer besucht Eltern auf Wunsch auch zuhause. Die Dankbarkeit der Paare, die tue gut und so könne sie mit den Schicksalen umgehen. In ihrem Haus in Borgloh will sie dagegen ganz Mutter und Ehepartnerin sein und ihren persönlichen Rückzugsort für sich haben, um Kraft zu schöpfen. "Eigentlich müsste es diese Unterstützung viel häufiger geben", sagt die 38-Jährige.

Der nächste Kurs beginnt am Donnerstag, 11. April, um 18 Uhr, Dauer zwei Stunden. Er geht über fünf Wochen und findet im Klinikum statt. "Es kann jede Frau, die ein Kind verloren hat an diesem Kurs teilnehmen, unabhängig davon, ob sie im Klinikum begleitet wurde oder nicht", sagt Meyer. Anmeldung unter Telefon: 0174 3744981. Der Kurs wird durch die Krankenkasse getragen.