Hilter. Eine Spende von 500 Euro überbrachte jetzt der Landfrauenverein Dissen-Bad Rothenfelde-Hilter der Werkstatt Hilter der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) an der Dyckerhoffstraße in Hilter.

Die Landfrauenvereine zeigen die Biene in ihrem Logo. So emsig wie die Immen wirken sie auch jahrein, jahraus bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit zum Wohl der Menschen. Dabei verlieren sie auch nicht diejenigen aus den Augen, die bedürftig sind und Unterstützung benötigen.

Aufgerundet

Im Landfrauenverein Dissen-Bad Rothenfelde-Hilter ist es deshalb guter Brauch, anlässlich der Weihnachtsfeier den Hut herumgehen zu lassen und für eine Spende zu sammeln. Das geschah nun erneut bei der vorweihnachtlichen Zusammenkunft in der Gaststätte Ellerweg in Hankenberge, wo ein hübsches Sümmchen zusammenkam, das jetzt Helga Haring, Inge Dreß und Doris Lindhorst vom Landfrauenteam der Werkstatt Hilter der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) in Hilter übergaben. „Wir haben den etwas unrunden Betrag, der dabei zusammen kam, aus unserer Vereinskasse aufgrundet“, sagten die Damen dabei, „so dass wir jetzt zehn 50-Euro-Scheine mitgebracht haben.“

Für den Innenhof

Als Empfänger in der Hilteraner Werkstatt standen die beiden Abteilungsleiter Martin Wamhoff und Manuel Eisbrenner bereit: „Wir sind dankbar dafür, dass an uns gedacht wird", erklärten sie, „denn das Geld können wir gut gebrauchen, da der Innenhof der Werkstatt in die Jahre gekommen ist und dringend eine Aufbesserung benötigt!" Die HHO-Werkstatt Hilter hat knapp 250 Beschäftigte und andere Mitarbeiter.