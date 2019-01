Hilter. Weil bei ihm kinder- und Jugendpornographische Bilddateien gefunden worden waren, ist ein 39-jähriger Mann am Amtsgericht Osnabrück zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten im Januar vergangenen Jahres in Hilter hatte die Polizei auf verschiedenen Speichermedien 36 Dateien mit kinder- sowie weitere 21 Dateien mit jugendpornografischem Material sichergestellt.

Laut Anklage soll der 39-Jährige sich die Bilder über das Internet verschafft und auch in zwei Fällen über einen Internet-Messengerdienst insgesamt acht Dateien kinderpornografischen Inhalts an eine unbekannte Person verschickt haben. Laut dem Richter waren die Ermittler auf den Mann aufmerksam geworden, weil er im Internet entsprechende Spuren hinterlassen hatte.

Bereits bei der Hausdurchsuchung hatte der Mann ein umfassendes Geständnis abgelegt und auch vor Gericht bestätigte er den Anklagevorwurf: „Das ist richtig.“ Leider sei es nicht das erste Mal, dass der 39-Jährige wegen derartiger Dinge mit dem Gesetzt in Konflikt geraten sei, sagte der Richter. Denn er sei bereits zwei Mal wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften zu Bewährungsstrafen verurteilt worden und habe damit zur Zeit der jüngsten Straftaten zweifach und einschlägig unter laufender Bewährung gestanden.

Keine Hilfe gesucht

Als Bewährungsauflage hatte der Mann auch eine Zeit lang therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen, um seine pädophilen Neigungen in den Griff zu bekommen. Allerdings hatte er nach Beendigung der Maßnahme keine weitere Therapie gesucht. Auch nach der Hausdurchsuchung hatte der Mann keine Anstalten unternommen, um sich Hilfe im Umgang mit seiner sexuellen Neigung zu holen. Erst einen Tag vor der Gerichtsverhandlung führte er ein wohl eher unverbindliches Telefonat mit einer therapeutischen Einrichtung in Bielefeld geführt. Es gebe eben sehr wenig Therapeuten, die sich mit dieser speziellen Thematik befassten, sekundierte der Verteidiger des Mannes.

Er sprach sich für eine Bewährungsstrafe mit sehr strengen Auflagen aus. Sein Mandant habe ein Riesenproblem. „Um das abzustellen würde er auch stationäre Hilfe in Anspruch nehmen.“ Bei der Staatsanwältin verfing diese Argumentation nicht. Das Geständnis und die relativ geringe Menge pornografischer Dateien sprächen noch für den Angeklagten, „das ist aber auch schon alles“.

Ein Jahr sei seit der Durchsuchung verstrichen, ohne dass der 39-Jährige irgendetwas unternommen hätte, um einen Umgang mit seiner Pädophilie zu finden. Auch eine fehlende Unterstützung der Bewährungshilfe könne der Mann nicht vorschieben. „Da haben sie sich verdammt noch mal selbst drum zu kümmern.“ Sie beantragte, den Mann wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften in zwei Fällen sowie in Tatmehrheit wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zu verurteilen.

Therapie als Chance?

Besondere Umstände, die die Aussetzung der Strafe zur Bewährung rechtfertigten, sah sie nicht. Das Gericht machte sich den Antrag der Staatsanwältin zu eigen. „Sie sind ein erwachsener Mann, sie kennen ihr Problem“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. „Wenn sie das Internet nutzen, um an kinderpornografisches Material zu kommen, nutzen sie da Internet bitte auch, um sich Hilfe zu holen.“

Spätestens nach der Durchsuchung habe der Mann tätig werden müssen. Zwar mache er sich keine Illusionen, dass Haftstrafen pädophile Neigungen heilen könnten – doch wenn der Mann immer wieder straffällig werde, „müssen wir uns die Zeiträume der Straffreiheit eben durch Haftstrafen erarbeiten“.

Da der Mann auch mit dem Widerruf der laufenden Bewährungen zu rechnen hat, käme er nun locker über zwei Jahre Haft, so der Richter. Der 39-Jährige habe jetzt noch eine einzige Möglichkeit, der Haft zu entgehen: Berufung gegen das Urteil einzulegen. Stelle er sich bis zur Berufungsverhandlung auf die Hinterfüße und nehme therapeutische Maßnahmen in Angriff, „dann haben sie möglicherweise noch eine Chance“.