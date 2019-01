Hilter. Unbekannte haben in Hilter einen außen liegenden Wasserhahn eines Zweifamilienhauses aufgedreht und den Wasserschlauch auf das Haus gerichtet.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.30 und 22.30 Uhr an der Schulstraße. Das Wasser durchnässte die Hauswand und lief überdies durch die Fensterschächte in die Kellerräume, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Haus wurde dadurch beschädigt.

Die Polizei in Dissen erbittet Hinweise zu dem Vorfall. Telefon: 05421 /21390.