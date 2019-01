Richtig viel Spendengeld hatte der Weihnachtsmann 2.0 in seinem Sack für den Kinderhospizdienst. Foto: Hospizverein/Ira Nolte

Hilter. Seit 15 Jahren zieht sich der Weihnachtsmann 2.0 aus Borgloh den roten Mantel an und besucht mit seinem prall gefüllten Leinensack in der Rolle des Nikolaus oder Weihnachtsmanns Unternehmen und Privatpersonen in Stadt und Landkreis Osnabrück. Seinen echten Namen verrät er allerdings nie. Auch nicht, wenn er Gutes tut.