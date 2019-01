Hilter. In Hilter ist es am Montagabend zu einem Unfall mit einem Zug gekommen.

Die Regionalleitstelle bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion: In Hilter sei es zu einem Unfall mit einem Zug gekommen. Der Unfall geschah am Bahnübergang an der Straße Birkkamp. Weitere Auskünfte, etwa um was für ein Unglück es sich handelt und ob Personen verletzt wurden, wollte die Regionalleitstelle nicht erteilen.