Hilter. Kaum ist das alte Jahr vorbei, stehen die Aufgaben für das neue Jahr an. Was in diesem Jahr in der Gemeinde Hilter wichtig wird, hat Bürgermeister Marc Schewski im Interview mit unserer Redaktion erzählt.

Der Umbau ist so gut wie abgeschlossen, die neuen Räume der DRK Kita werden seit dem 2. Januar genutzt. Kinder tummeln sich auf dem Flur. Es riecht noch neu – nach Holz, Möbeln und Fußbodenbelag. Auch für den Bürgermeister ist der Besuch in der Kita eine Premiere. Zwar kennt er Baupläne und Baustelle, aber den abgeschlossenen Umbau hat er noch nicht gesehen. In einem Besprechungsraum der Kita erzählt Marc Schewski, was in Hilter im neuen Jahr alles ansteht.

Vielleicht erst einmal ein Rückblick. Wie ist 2018 für Sie und die Gemeinde gelaufen?

Erfolgreich. Es hat alles sehr gut geklappt, was wir uns vorgenommen haben.

Und was konkret hat gut geklappt?

Wir pflegen eine sehr gute Zusammenarbeit in der Gemeinde. Alle Themen werden sehr sachlich und zielorientiert diskutiert und so kommen wir zu gemeinsamen Lösungen. Zu den Ratsmitgliedern gibt es einen permanenten Kontakt und Informationsaustausch, so dass alle immer sehr gut informiert sind. Die Zusammenarbeit hat auch im vergangenen Jahr wieder sehr gut geklappt.

Eines der Projekte ist der Kindergartenneubau in der Süderbergschule. Wir sitzen jetzt hier in diesem neuen Bereich. Das ist eins der Vorhaben des vergangenen Jahres, das wir erfolgreich abgeschlossen haben. Investiert wurden 1,7 Millionen Euro. Wir sind sehr froh, dass der Umbau so gut funktioniert hat und wir zusätzliche Kinderbetreuungsplätze in Hilter geschaffen haben. Als nächstes geht es dann in Wellendorf weiter. Das Verfahren zum Umbau der Grundschule und Neubau des Kindergartens läuft schon. Es wird einen Architektenwettbewerb geben. Das wird die nächste sehr große Investition, wenn nicht sogar die größte Investition der Gemeinde.





Über was für eine Summe reden wir hier?

Das werden Investitionen in Höhe von etwa 3,2 Millionen Euro sein. Das ist aber bisher eine sehr grobe Kostenschätzung. Wir werden für circa 2,1 Millionen Euro den Kindergarten und die Krippe bauen und für 1,1 Millionen Euro die Schule sanieren. Das wird ein großes Ding für uns.

Bis wann soll das Projekt in Wellendorf abgeschlossen sein, gibt es einen zeitlichen Rahmen dafür?

Das soll so schnell wie möglich umgesetzt und abgeschlossen werden. Das ist aktuell nicht leicht, da es schwierig ist, entsprechende Handwerker zu bekommen. Die europaweite Ausschreibung im Architektenwettbewerb erfordert eine Menge Zeit. Ich mag jetzt noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen

Ein Dauerthema: Die Verkehrssituation an der Holter Straße und der Schulstraße in Borgloh?

Die Schulstraße in Borgloh und auch die Bushaltestelle werden wir umgestalten. Die Verkehrssituation an der Straße ist für Schüler gefährlich und das wollen wir entschärfen. Das müssen wir in zwei Bauabschnitten durchführen. 175.000 Euro sind dafür 2019 eingeplant. Aufgrund der Jahreszeit ist es aktuell an der Holter Straße ruhig. Ansonsten haben die dort angebrachten Lärmdisplays einen Effekt. Zudem soll an der Strecke noch gemessen werden. Das sind alles kleine Maßnahmen, die vielleicht irgendwann was bewirken können. Wir sind an dieser Stelle als Kommune am Ende. Es muss an der Strecke mehr gemessen werden, wenn es die Personalsituation zuließe.

Was wird noch wichtig 2019 in Hilter?

Die weitere Entschuldung der Gemeinde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, auch 2018 konnten wir uns weiter entschulden. 1,35 Millionen werden wir im Haushalt haben. Das ist ein riesengroßer Brocken für uns. Die Gemeinde stand einmal bei einer Verschuldung von rund 15 Millionen Euro. Wenn es so läuft, wie wir uns das vornehmen, sind wir in Kürze bei rund sechs Millionen Euro. Das ist schon ganz hervorragend. 2019 werden wir auch noch einmal Schulden tilgen können. Wir haben vermutlich zum zweiten Mal in Folge einen genehmigungsfreien Haushalt. Die Friedhofsanierungen in Hilter und in Borgloh werden weitergeführt. Wir haben einen Landschaftsplaner mit einer Konzepterstellung beauftragt, das jetzt umgesetzt wird. Konkret werden zunächst Wege und darunterliegende Entwässerungsanlagen erneuert. In Hilter werden Eingangsbereiche neu gestaltet und Wege saniert, weitere Maßnahmen folgen.

Hilter profitiert aktuell von der konjunkturellen Lage des Bundes? Der Bundesfinanzminister sagte vor einigen Tagen: „Die fetten Jahre sind vorbei“. Haben Sie Bedenken, dass die Konjunktur abflaut und Auswirkungen auf die Gemeinde hat?

Prognosen sind Prognosen, nichts mehr. Das sind Anhaltspunkte, damit befassen wir uns, wenn es soweit ist. Wenn der Einbruch nicht tatsächlich kommt, freuen wir uns. Ich habe für 2019 ein sehr gutes Gefühl.

In der Vergangenheit wurden Bauvorhaben angestoßen wie z.B. das Neubaugebiet Erkings Hof. Gibt es da weitergehende Pläne?

Ja, die gibt es. Wir haben im Bauausschuss und Rat dazu Pläne entwickelt und wollen Wohnraum für ältere Menschen schaffen. Es gibt Menschen, die wollen ihr großes Familienhaus verkaufen und dann in ein kleineres, ebenerdiges Haus mit pflegeleichtem Garten ziehen. Das Thema wollen wir dort abbilden. Zudem soll es ein zukunftsfähiges Energiekonzept geben. Das ist auch ausgearbeitet, aktuell beschäftigt sich in diesem Fall die NLG noch mit rechtlichen Aspekten, weil wir über die Gründung von Genossenschaften zur gemeinschaftlichen Energieversorgung nachdenken. Die rechtlichen Facetten sind in Deutschland leider nicht so ganz einfach. Das ist ein sehr komplexes Feld.

Die Pläne zum Baugebiet sind aber soweit ausgereift, dass bald gebaut werden kann?

Ja, die Pläne sind ausgereift. Ob in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen wird, das kann ich noch nicht sagen, es ist aber unser Ziel.

Sind noch weitere Baugebiete in der Gemeinde geplant?



Geplant sind noch keine weiteren Gebiete. Weil es große Nachfrage und Bedarf gibt und das Baugebiet Borgloher Schweiz sehr schnell vergriffen war, versuchen wir, ein neues Baugebiet zu entwickeln.

In der Stadt steigen die Mieten und die Grundstückspreise. Merken Sie das hier auf dem Land?

Ja, das sehen wir. Man kann erkennen, dass die Menschen, die in die Gemeinde ziehen, oft aus dem Stadtgebiet kommen. Ich weiß natürlich nicht, ob es an den steigenden Mieten liegt. Beispielsweise in Wellendorf ist zudem die Bus- und Bahnanbindung gut. Von da aus kann ich in einer Viertelstunde in Osnabrück sein. Sie können einkaufen, sie haben einen Kindergarten, die bald auch sanierte Grundschule, das ist schon gut.

Stichwort Digitalisierung – was sagen sie dazu, dass der Digitalpakt für Schulen geplatzt ist?

Die Digitalisierung ist natürlich ein extrem wichtiges Thema für uns alle. Wir setzen erst einmal den Breitbandausbau mit dem Landkreis zusammen um, wir sind schon einen großen Schritt weitergekommen, wenn wir die Gewerbegebiete angeschlossen haben. Das Netz liegt schon, ist aber noch nicht mit allen Knotenpunkten verbunden. Das kommt im nächsten Schritt. Der Landkreis hat weitere Fördermittel beantragt. Das Ganze wird aber noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Ich verstehe nicht, wie ein Staat wie die Bundesrepublik es sich leisten kann, auf dem Gebiet des Breitbandausbaus und der Telefonie im europäischen Vergleich hinter Albanien gelistet zu sein. Im Zug von Osnabrück nach Hannover kann man nicht vernünftig arbeiten, weil ständig die Verbindung abreißt. Da müsste einmal richtig Geld in die Hand genommen werden. Wir diskutieren hier viel zu lange und diese bürokratischen Hürden – es ist mir unerklärlich, wie man sich das leisten kann. Die Digitalisierung in Schulen gehen wir 2019 an. Wir arbeiten mit unseren Schulen direkt zusammen und erarbeiten die Konzepte.





Das belastet die Kommune zusätzlich.

Ja, wenn es kein anderer macht, dann müssen wir das in die Hand nehmen. Zur Gegenfinanzierung hoffen wir aber auf Mittel aus dem Digitalisierungspakt des Bundes.

Jetzt ein kleiner thematischer Sprung – die Stelle von Baumamtsleiter Manfred Flaspöhler ist immer noch ausgeschrieben. Haben Sie schon jemanden für die Stelle?

Wir haben die Stelle noch nicht besetzt. Das Besetzungsverfahren läuft noch und wir müssen sehen, dass wir jemanden finden, der auf die Stelle passt. Das ist sehr schwierig. Den Fachkräftemangel haben wir im Verwaltungsbereich ganz massiv im Moment. Es ist unheimlich schwer, passende Leute mit einer Verwaltungsausbildung zu finden.

Woran liegt das?

Früher war der öffentliche Dienst sicher noch etwas attraktiver, das hat sich in Teilbereichen in den vergangenen Jahren etwas verändert. Es sind nicht nur Leitungsstellen, die schwierig zu besetzen sind, auch Verwaltungsfachangestellte fehlen. Wenn sie in dem Bereich Stellen ausschreiben, dann bekommen Sie so gut wie keine Bewerber, die diese Qualifikation haben. Unsere Gemeinde bildet regelmäßig aus, um dem entgegenzuwirken.

Im Vergleich zu Kommunen wie Hagen und Hasbergen gibt es in Hilter weniger Ausschusssitzungen. Da komme ich auf ca. 24 Sitzungen pro Kommune, in Hilter waren es für 2018 gerade mal acht Ausschüsse und vier Ratssitzungen. Woran liegt das?

Wenig? Wir haben nicht zu wenige Ausschusssitzungen – ganz und gar nicht. Bei uns wird alles, was öffentlich beraten werden muss, in den Ausschüssen thematisiert und es läuft selbstverständlich alles regelkonform ab. Es funktioniert bei uns.

Sie sind seit 2013 Bürgermeister in Hilter. Sechs Jahre im Amt, zwei Jahre müssen sie noch. Macht Ihnen der Job noch Spaß?

(lacht) Ich muss nicht zwei Jahre, ich darf noch zwei Jahre, es macht sehr viel Spaß.

Und was besonders?

Eigentlich macht alles Spaß. Da kann ich jetzt keinen einzelnen Punkt rauspicken. Es gibt kaum einen Job der so vielseitig ist, wie der eines Bürgermeisters. Jeder Tag ist anders. Man macht morgens die Tür zum Rathaus auf und weiß nicht, was auf einen zukommt. Das hat schon seinen Reiz und macht auch richtig Spaß.

Können Sie sich eine Weiterarbeit nach den acht Jahren als Bürgermeister vorstellen? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt noch so viel zu tun. Allerdings habe ich auch erst drei Viertel meiner Amtszeit hinter mir, in zwei Jahren kann noch viel passieren. Stand heute würde ich sagen: Ich würde das Amt nach acht Jahren sehr gerne weiterführen. Aber dafür muss ich erst mal gewählt werden.