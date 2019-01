Hilter. Bester Freund der Schafe und womöglich größter Feind eines sich anschleichenden Wolfs ist der Spanische Großesel Rudi. Schäfer Martin Todtenhaupt aus Hilter hält ihn als „Schutzpatron“ auf seinen Weiden.

Durch die Sichtung eines Wolfs am Neujahrstag in Bad Laers Ortsteil Hardensetten lässt sich Schäfer Martin Todtenhaupt nicht nervös machen. Sein Schäferhof liegt nicht unweit des Sichtungsortes, an den Hängen des Teutoburger Walds in Hilter. „Hier sind sicher schon vor vier, fünf Jahren Wölfe vorbei gezogen“ mutmaßt er. „Nur die hat man eben nicht entdeckt“. Martin Todtenhaupt hat sich auf die Rückkehr des Wolfs eingestellt, begrüßt diese aber nicht. Natürlich habe der Wolf früher einmal festen Platz in unserer heimischen Natur gehabt, heute passe er aber nicht mehr in unsere von Straßen zerschnittene und durch Landwirtschaft und Industrie geprägte Umgebung, lautet die persönliche Meinung des Schäfers.

Eigentlich mehr durch Zufall als durch eine geplante Sicherheitsmaßnahme wurde Martin Todtenhaupt vor rund fünf Jahren Besitzer des Spanischen Großesels Rudi. Das Langohr befand sich damals noch in Obhut eines Spaniers in Dissen, der mit Rudi bereits den Jakobsweg, den berühmten Pilgerweg, nach Santiago de Compostela gewandert war. Rudi hat also schon einiges gesehen in seinem inzwischen 13-jährigen Esel-Leben. „Mit Sicherheit war er auch die Nähe von Schafen gewöhnt, sonst wäre Rudi nicht so speziell“, sagt Martin Todtenhaupt. Der Schäfer hatte vor einigen Jahren noch 350 Schafe, verteilt auf Weiden, nicht nur rund um seinen Hof in Hilter sondern auch in Dissen. Heute hält er noch 60 Schwarzkopf-, Merino-, und Texel-Schafe. Esel Rudi zog es immer wieder zur Schafsherde in Dissen. „Er büxte ständig aus und stand bei meinen Schafen“, erinnert sich Martin Todtenhaupt. Deswegen übernahm er den Esel irgendwann.

Seitdem kann Rudi das tun, was er scheinbar am liebsten macht: Schafe hüten. Diesen Job nimmt er so ernst, dass der Schäfer ihn auf einer Weide innerhalb der Wiesen seiner Schafe hält. So hat Rudi zwar Kontakt zur Herde, aber nicht unbeaufsichtigt zu Spaziergängern, Reitern oder Hunden, denn wie schon gesagt: Rudi ist speziell! „Alles was fremd ist und seinen Schafen zu nahe kommt, beißt er. Er tritt aus in alle Richtungen und schreit wahnsinnig laut“, erklärt der Schäfer. Und eben dieses Verhalten ist es, was auch den Wolf im Fall der Fälle abschrecken soll.





Nicht nur Rudi, auch andere Esel zeigen im Gegensatz zu Schafen oder Kühen kein Fluchtverhalten. Sie stellen sich dem Feind und versuchen ihn mit Tritten, Bissen und Geschrei zu verjagen. So setzen auch andere Schäfer die langohrigen Huftiere zur Wolfsabwehr ein. „Sie sind eine echte Alternative zum anderen tierischen Wolfsschutz, den Drohhunden“, sagt Martin Todtenhaupt. Sicherlich seien Herdenschutzhunde eine effektive Schutzmaßnahme, die aber laut dem Schäfer, genauso wenig in unsere Kulturlandschaft passe, wie der Wolf selbst. „Diese kräftigen Hunde müssen für ihre Arbeit ein starkes Schutz- und Territorialverhalten aufweisen. Sie bewachen die Herde vor Eindringlingen und vom Hund falsch interpretiert kann dann auch mal ein Wanderer zum potentiellen Feind werden“, so Todtenhaupt. Herdenschutzhunde dort zu halten, wo immer wieder Menschen vorbei laufen, bedeute Stress für die Hunde und Gefahr für die Passanten. Außerdem verlangen sie eine gute Erziehung und Hundeerfahrung ihres Halters. Diese Fähigkeit bringe nicht jeder Schäfer mit. Ein Esel sei da etwas einfacher in Haltung und Handhabe.

Da Esel sehr soziale Tiere sind, hält man sie am besten mit einem oder mehreren Artgenossen. Rudi allerdings ist Eigenbrötler. „Wir hatten schon ein Pony und auch einen anderen Esel zu Besuch. Aber Rudi, der akzeptiert nur Schafe, mich und meine Hütehunde“, berichtet Martin Todtenhaupt. Jetzt im Winter steht der Esel zusammen mit den Schafen im Stall. Die Schafe bekommen ihre Lämmer die vor der Nässe geschützt sein sollen und der Spanische Esel reagiert ebenfalls empfindlich auf die ungemütliche Witterung. Sobald aber die ersten warmen Sonnenstrahlen die Weiden in Hilter berühren, dürfen die Lämmchen über die Wiesen am Grünen Weg hüpfen und für Esel Rudi heißt es dann: Ende der Ferien, umschalten auf Arbeitsmodus.