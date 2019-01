Hilter. Schätzungen zufolge sind bis zu 3,8 Millionen Frauen von einer schmerzhaften Fettverteilungsstörung, dem Lipödem, betroffen.

Da die Krankheit erst seit den 1990er Jahren als solche benannt wurde und noch viel Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit für einen angemessenen Umgang mit den Patientinnen erforderlich ist, haben sich in der Region Osnabrück mehrere Selbsthilfegruppen (SHG) gebildet. Eine von ihnen ist der auf Initiative von Valerie Wenzel und Tanja Degner gegründete „Osnabrücker Liptreff“, der sich seit kurzem – für die Teilnehmerinnen aus dem gesamten Landkreis verkehrstechnisch günstig in der Nähe der Autobahnabfahrt der A 33 gelegen – in den Räumen des Großhändlers für Medizinbedarf, B. Braun prolabor, im Gewerbepark Hilter-Ebbendorf trifft.

Chronisch fortschreitende Krankheit

Die chronisch fortschreitende Krankheit beginnt schleichend und wird selbst von Ärzten noch gelegentlich mit Adipositas (Fettleibigkeit) verwechselt, zumal beide Erkrankungen auch in Kombination auftreten, erläutern die Frauen beim Pressegespräch. Beim Lipödem kommt es allerdings zu massiven „knubbeligen“ Fettanreicherungen in den Beinen, am Gesäß und oft auch an den Armen, die sich weder durch Diät noch durch zusätzliche Bewegung reduzieren lassen. Die „Reiterhosen“ sind äußerst druckempfindlich und schmerzhaft, sie erschweren mit zunehmendem Gewicht die Beweglichkeit und führen nicht selten zu Depressionen.

Nur Frauen sind von dieser Krankheit betroffen; sie tritt erstmals nach der Pubertät, einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren auf, so dass hormonelle Veränderungen, die Einnahme der Pille und Gewichtszunahme als Ursachen vermutet werden. Es scheint zudem eine vererbbare Veranlagung zu geben.

Diagnose ist oft ein Schock

Für viele Frauen ist die Diagnose ein Schock, für Tanja Degner war sie eine Erleichterung: „Es ist eine Krankheit und nicht meine Schuld, ich mache nichts verkehrt.“ Diese Erkenntnis habe in ihrem Kopf einen Hebel umgelegt und sie aus der Resignation herausgerissen. „Ich mache jetzt Öffentlichkeitsarbeit, damit anderen Frauen schneller geholfen werden kann.“

Ganz oft wird die Krankheit nämlich erst in fortgeschrittenem Stadium erkannt, so wie bei Valerie Wenzel. „Endlich gab es eine Erklärung für meine merkwürdige Gewichtszunahme und die fürchterlichen Schmerzen“, berichtet die 27-Jährige. „Meine Beine fühlten sich immer so schwer an, als wären sie Betonklötze.“ Nun bekam sie Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfe verordnet und konnte wieder etwas Sport betreiben. Aber die Diagnose, die sie im Sommer 2014 erhalten hatte, ließ ihr keine Ruhe. Sie wollte sich operieren lassen. Rund 20 000 Euro sollte die OP kosten. Weil die Krankenkassen diese Leistung bislang nicht erstatten, musste sie sich selbst um die Finanzierung kümmern. Im Mai 2017 ließ sie sich in einer Spezialklinik operieren. „Jedes Mal, wenn ich wieder eine Monatsrate abzahle, weiß ich: „Das war die beste Entscheidung meines Lebens“, freut sich die junge Frau.

Operation bringt Linderung

Und sie will dafür kämpfen, dass die Linderung bringende Operation, die sogenannte Liposuktion, in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen wird. „Für uns Lipödem-Patientinnen ist das keine bloße Schönheits-OP, sondern Therapie einer äußerst schmerzhaften Erkrankung.“ Tanja Degners Hoffnungen richten sich auf den gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Patientenvertretern, der bis 2022 erneut über die Aufnahme der Liposuktion in den Leistungskatalog entscheiden will. Die ehemalige Großhandelskauffrau möchte sich ebenfalls operieren lassen. Sie ist durch die Erkrankung inzwischen so eingeschränkt, dass sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann; sie beantragt gerade ihre Erwerbsunfähigkeitsrente. Dass sie die notwendigen Operationen aus eigener Tasche bezahlen könnte, sieht die 47-jährige Ehefrau und Mutter eines erwachsenen Sohnes nicht: „Das wären nach vorsichtigen Schätzungen 55 000 Euro.“ Die Krankenkasse habe ihren Antrag abgelehnt. Nun haben Freudinnen eine Spendenaktion für Tanja Degner ins Leben gerufen, damit zumindest eine Entlastung ihrer durch Meniskusrisse vorgeschädigten Knie stattfinden kann.

Erfahrungsaustausch

Bis es aber so weit ist, kann mit Kompressionsstrümpfen, die es auch für Hände und Arme gibt, deutliche Linderung erzielt werden. „Wichtig ist flachgestricktes Gewebe mit Naht, weil nur so der Strumpf genau nach Maß angepasst werden kann“, betont Degner. Bei rundgestrickten Teilen sei die Maschenzahl von oben bis unten gleich und der Kompressionsdruck nicht punktgenau steuerbar. Zum Austausch über dieses und andere Themen wie Hautpflege, Hilfsmittelverschreibung, Facharztwahl, Antragstellung für Liposuktionen und ähnliches bietet sich die SHG an. „Wir machen anfangs etwa eine halbe Stunde Programm, die restliche Zeit dient dem Erfahrungsaustausch“, erklären die Frauen und laden vor allem frisch Betroffene zur Teilnahme ein. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 10. Januar, ab 18.30 Uhr statt. Auch Partner oder Mütter sind willkommen. Für die „stillen Helfer“, zumeist Ehemänner oder Familienangehörige, gibt es zudem die Möglichkeit, sich über eine Facebook-Seite austauschen. Um zu verhindern, dass auch noch die Partnerschaft unter der Krankheit leidet.

Info: www.lipoedem-hilfe-ev.de

Kontakt:

Tanja Degner: 05402 607805 (AB)

Valerie Wenzel: 0173 5318300

Mail: liptreff-osnabrueck@gmx.de