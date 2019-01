Hilter Bad Laer. Einbruch, Diebstähle und unerlaubte Fahrten mit einem fremden Auto – dafür bekam ein 25-Jähriger Mann eine Gefängnisstrafe von insgesamt 3 Jahren und 7 Monaten.

Ein Einbruchsdiebstahl, fünf gewerbsmäßige Diebstähle, Computerbetrug, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs und Körperverletzung – die Staatsanwaltschaft führte in insgesamt zwei Anklagen gleich eine ganze Reihe von Vorwürfen gegen den aus Hilter stammenden Angeklagten ins Feld.

Umfassendes Geständnis

Der Mann machte es dem Gericht leicht und legte ein umfassendes Geständnis ab. Unter anderem war er am 22.November vergangenen Jahres gleich in zwei Wohnhäuser im Amselweg in Hilter eingedrungen, während deren Bewohner anwesend waren. Durch eine offene Türe war der 25-Jährige in den Flur des ersten Hauses gelangt und stahl eine EC-Karte mitsamt der Geheimnummer, einen Tablet-Computer sowie ein Zuckermessgerät für Diabetiker. Die Bewohner des Hauses hatten sich im Wohnzimmer aufgehalten und nichts bemerkt. Mit der entwendeten Bankkarte hob der Angeklagte an einem Geldautomaten insgesamt 2500 Euro ab, die er für sich behielt.

Schmuck weggeworfen

Nur wenig später am selben Tag verschaffte sich der Angeklagte einmal mehr Zutritt durch die offene Haustür eines Hauses in der Amselstraße. Einer der Bewohner des Hauses war gerade nach Hause gekommen und brachte Einkäufe in den Keller. Die günstige Gelegenheit nutzte der Angeklagte und stahl eine Geldbörse mit 88 Euro, Schmuck und den Ersatzschlüssel eines Kleinwagens aus dem Haus. Da er für den Schmuck keine Verwendung hatte, warf der Mann ihn einfach weg. Nachbarn der Geschädigten fanden später die Schmuckstücke.

Alkohol und Drogen

Er sei während dieser Taten „schon ein wenig besoffen“ gewesen, erklärte der 25-Jährige, darüber hinaus habe er auch Drogen konsumiert. Dass im ersten Fall die Bewohner im Haus waren, habe er erst später bemerkt. Mit dem gestohlenen Autoschlüssel kehrte der 25-Jährige in der Nacht zum ersten Dezember zurück in den Amselweg, entwendete den Kleinwagen für eine Spritztour von rund 100 Kilometern und stellte ihn anschließend wieder auf dem Grundstück des Hauses ab. Er habe während dieser Fahrt viel getrunken, sagte der Angeklagte. Etwa 14 Tage später nahm er das Auto einmal mehr heimlich in Betrieb und fuhr nachts durch die Gegend – in diesem Fall aber mit einem weniger guten Ausgang. In Bad Laer war der Angeklagte vom Heidering abgekommen, hatte ein Verkehrsschild und eine Mauer touchiert und diverse Büsche beschädigt. „Ich habe mich besoffen und einen Unfall gebaut, weil ich die Kontrolle verloren habe.“ Bei dem Auto kam es durch den Unfall zu einem Totalschaden. Der Angeklagte floh mit einem gestohlenen Fahrrad vom Ort des Geschehens.

Seit Festnahme weniger Einbrüche

Neben weiteren Dingen räumte er auch ein, gemeinsam mit einem weiteren Mittäter im vergangenen Mai auch in ein leerstehendes Gebäude in Georgsmarienhütte eingebrochen zu sein. Dort hatten die Männer Heizkörper und Kupferkabel gestohlen. „Es ist ihnen egeal, was sie machen. Sie gehen in einer Rücksichtslosigkeit vor, die ich in dieser Form noch nicht so oft erlebt habe“, meinte der Staatsanwalt. Aus Polizeikreisen habe er gehört, dass seit der Festnahme des Angeklagten die Einbrüche im Südkreis erheblich zurück gegangen seien, „das mag ein Zufall sein“. Aus rechtlichen Gründen musste das Gericht die diversen Punkte in zwei Urteile fassen, zusammengerechnet ergab sich daraus eine Haftstrafe von drei Jahren und sieben Monaten für den Angeklagten.

Spitze des Eisberges

„In ihrem Falle kann man wohl guten Gewissens sagen: Das ist nur die Spitze des Eisbergs“, meinte der Richter. „Sie waren auf Geld aus, sind nachts durch die Gegend gezogen und haben jede Gelegenheit genutzt.“ Der Einschätzung eines Sachverständigen folgend ordnete das Gericht auch die Unterbringung des Mannes in eine Entziehungsanstalt an. Allerdings muss er ein vor dem Antritt der voraussichtlich zweijährigen Therapie ein halbes Jahr Strafhaft verbüßen. Nach erfolgreichem Abschluss der Therapie kann ein verbleibender Strafrest zur Bewährung ausgesetzt werden.