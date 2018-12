Teil der „Lichtung der Bildhauer“ kommt in Hilter an CC-Editor öffnen

Trafen sich zur „Inbetriebnahme“ des in Stein gemeißelten Memos: Hendrik Kettler (Regionalplanung südliches Osnabrücker Land), Bürgermeister Marc Schweski, Sponsor Nils Rabe, die Künstlerin Angela Große und der Vorsitzende des Vereins Kunst und Kultur im südlichen Osnabrücker Landkreis, Klaus Dieter Weitzel. Foto: Andreas Wenk

Hilter. Der Rathauspark in Hilter ist um eine Attraktion reicher. Eine auf der Laga in Bad Iburg gestaltete Stele erinnert dort jetzt an das Insektensterben.