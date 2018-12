Hilter. Die Gemeinde Hilter hat gut gewirtschaftet, und der Trend setzt sich laut Kämmerer Bastian Sommer weiter fort. Der Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr sieht eine weitere Entschuldung vor. Allerdings bringt die Gemeinde auch ein sehr hohes Investitionsvolumen auf den Weg.

Finanzen, Investitionen, Steuern – wenn diese Themen auf der Tagesordnung stehen, dann ist der Kämmerer gefragt. Bastian Sommer hat in der Regel gute Neuigkeiten für die Ratsmitglieder, denn die Gemeinde Hilter hat sich in den vergangenen Jahren in Bezug auf die Finanzen positiv entwickelt. Sommer stellte in der Ratssitzung am den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde für 2019 vor. Es handelt sich dabei zwar um einen Entwurf, der sich noch ändern kann, doch die Aussichten sind gut.

Gewerbesteuer

Die Gemeinde profitiert auch schon im aktuellen Jahr von der konjunkturell guten Lage und den damit verbundenen Steuereinnahmen. Seit vier Jahren liegen die Einnahmen durch die Gewerbesteuer über dem Ansatz. Für 2018 liegt das Ergebnis bei 5,7 Millionen Euro, 5 Millionen Euro waren angesetzt. Das bedeutet ein Plus von 700.000 Euro. Auch die Einkommenssteuer steigt stetig. Im Haushaltsansatz stehen aktuell 4,3 Millionen Euro, prognostiziert werden für das laufende Jahr 4,6 Millionen Euro. Zusammen mit der Umsatzsteuer kann die Gemeinde ein Plus von 403.000 Euro verbuchen. Die Prognose für den Jahresabschluss 2018 fällt daher positiv aus: Statt eines ursprünglich eingeplanten Defizits von Minus 233.000 Euro, wird ein Jahresergebnis von 650.000 Euro erwirtschaftet.

Tilgungen

"Die Entwicklung der Einkommenssteuer ist ungewöhnlich hoch und sehr außergewöhnlich", sagt Sommer. Dies sei auf die konjunkturelle Lage im Bund zurückzuführen. Wie in den Jahren zuvor kann sich die Gemeinde dadurch weiter entschulden. Der Haushalt ist ausgeglichen und vermutlich genehmigungsfrei, so Sommer. Es werden keine neuen Darlehen aufgenommen. Ganz im Gegenteil: Die Gemeinde kann eine Sondertilgung in Höhe von 877.000 Euro vornehmen und sich damit sowie mit den langfristigen Kreditrückzahlungen um insgesamt 1,35 Millionen Euro entschulden.

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung lag 2016 bei 971 Euro, im Vergleich lag die Verschuldung 2015 noch bei 979 Euro. Damit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2014 in der Gemeinde. Aktuell liegt sie bei 715 Euro. Durch die hohen Tilgungen im nächsten Jahr werde sie 2019 auf etwa 585 Euro sinken, schätzt Sommer.

Allerdings stehen der guten finanziellen Entwicklung hohe Investitionen im kommenden Jahr gegenüber, unter anderem:

Ersatz von Feuerwehrfahrzeugen in Hilter und Borgloh: 275.000 Euro

Einrichtung von Krippenplätzen: 500.000 Euro

Bauarbeiten an der Grundschule Wellendorf: 100.000 Euro

Straßenausbau: 532.000 Euro

Umgestaltung der Schul- und Sportanlage in Borgloh: 175.000 Euro

Erwerb von sogenannten Kompensationspunkten: 340.000 Euro. Das Geld zahlt die Gemeinde an Inhaber von Flächen, die ihre Grundstücke als Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen. Wenn eine Kommune Bau- oder Gewerbegebiete ausweist, zerstört sie meist Wald- oder Wiesenflächen für diese Flächen muss sie Ersatz schaffen.

Für 2019 sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 2,2 Millionen Euro vorgesehen. Die gute Konjunktur sei laut Sommer ein Risiko, da sie nicht zu planen sei und bei einer schwächelnden Konjunktur die Einnahmen einbrechen würden. Zudem könnten landespolitische Entscheidungen wie beitragsfreie Krippen den Haushalt belasten. Der Haushaltsplanentwurf wird nun in den Ausschüssen beraten.