pm/hpet Hilter. Die Gemeinde Hilter hat mit der Renaturierung des Borgloher Bachs den Niedersächsischen Gewässerwettbewerb „Bach im Fluss“ gewonnen. Der Preis, die Bachperle 2018, ist verbunden mit einem Preisgeld von 500 Euro – und vielen guten Worten von Umweltminister Olaf Lies, wie sein Ministerium mitteilt.

Über Jahrzehnte floss das Wasser an besagter Stelle in Rohren statt an der Oberfläche. Grund war laut Mitteilung des Ministeriums kontaminiertes Wasser. Vor diesem sollten in den 60er-Jahren die Weidetiere geschützt werden. Die Wasserqualität hat sich inzwischen gebessert. „Im Zuge einer Flurbereinigung wurde das Gewässer auf ganzer Länge des verrohrten Abschnitts naturnah und Durchgängig gestaltet und mit der Schaffung von Gewässerrandstreifen und begleitender Sekundäraue wieder ans Tageslicht und ins Bewusstsein der Bürger geholt“, heißt es in der Begründung. Die starke Einbindung einer Grundschule und ein „liebevoll und künstlerisch gestalteter Ruheplatz am Wasser“ hätten die Maßnahme abgerundet.

Lob vom Minister

„Die große Vielfalt der Maßnahmen, die an Niedersachsens Fließgewässern umgesetzt werden, beeindruckt mich“, wird Umweltminister Olaf Lies angesichts der Wettbewerbsbeiträge zitiert. Er dankte den haupt- und ehrenamtlich Tätigen „für Ihr Engagement und Ihre gelebte Freude, mit denen Sie die naturnahe Gewässerentwicklung Schritt für Schritt umsetzen und unsere Bäche und Flüsse Stück für Stück wieder zu dem machen, was sie einmal waren: Lebensraum für unzählige Arten und ein Ort, an dem Menschen gerne verweilen“.

Marco Trips, Präsident des Städte- und Gemeindebundes und amtierender Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, ergänzte: „Die Projekte des diesjährigen Wettbewerbes zeigen wieder einmal das sehr hohe Niveau bei der Umsetzung der Fließgewässerentwicklung in Niedersachsen.“ Besonders beeindruckend sei die Tatkraft und der kooperative Einsatz vieler Menschen vor Ort und der Anteil beteiligter Kommunen an diesem Wettbewerb.

22 Bewerbungen

Der Gewässerwettbewerb wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens 2010 ins Leben gerufen und findet alle zwei Jahre statt. Verschiedene haupt- und ehrenamtliche Teilnehmer aus Kommunen, Verbänden oder Vereinen reichten insgesamt 22 Beiträge für den diesjährigen Wettbewerb ein. Hilter gewann den 1. von drei jeweils mit 500 Euro dotierten Preisen in der Kategorie Hauptamt.