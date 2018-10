Hilter. Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am späten Sonntagnachmittag in Hilter-Hankenberge tödlich verunglückt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr an der Osnabrücker Straße im Ortsteil Hankenberge. Wie die Polizei in Georgsmarienhütte am Sonntagabend mitteilte, war der 24-jährige Motorradfahrer mit einem weiteren Biker in Richtung Hilter unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen den Treppenvorsatz eines Wohnhauses prallte. Der junge Mann aus Bad Laer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unglücksort war am Abend für mehrere Stunden gesperrt.